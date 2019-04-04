【CHANEL】香奈兒醉心法國度假勝地Deauville　SS19的陽光與海灘

CHANEL的第一間店舖位於法國的Deauville（杜維埃），那裡有美麗的海岸線，是個著名度假勝地，不少上流社會的人都喜愛到這地方享受假期。 Coco Chanel女士亦曾與其愛人Boy Capel到當地度假。她十分喜愛航海，揚帆的船隻、水手服上的條紋、Capel所穿的外套、甚至是蔚藍的天空，都是靈感所在。

Coco Chanel是個愛海的人（網上圖片）

Chanel女士喜愛海邊，同時亦熱愛自由，她把女性從拘謹的服飾中解放。來到2019年春夏系列，老佛爺Karl Lagerfeld(再次沙灘元素帶到品牌之中。時裝騷上，品牌把巴黎大皇宮化身為陽光明媚的海灘，模特兒戴上草帽、穿上透明拖鞋在海灘上慢步，處處布滿夏日氣息。

時裝騷上，品牌把巴黎大皇宮化身為陽光明媚的海灘，模特兒戴上草帽、穿上透明拖鞋在海灘上慢步，處處布滿夏日氣息。（CHANEL）

品牌2019年春夏系列用上了柔和的顏色，予人一種置身於和煦陽光下的溫暖感。衣服上除了山茶花外，還繡上了不同種類的花朵圖案，配以色彩繽紛的珠片；太陽傘則化身成衣服上的圖騰，又以貝殼、海洋生物作為配飾，充滿夏日風情。此外，鈕扣上的圖案同樣值得留意，像以樹枝在沙上畫出「I love CHANEL」的圖案，即使是一個小小的鈕釦都是在回應設計主題。在大Logo大行其道的年代，CHANEL亦推出了各款印有品牌Logo的產物，做法別出心裁，把「CHANEL」分解成「CHA」和「NEL」。

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過往Chanel女士一向喜愛把男士的服飾帶到女裝設計之中，是次系列亦以寬鬆剪裁為主。用上八十年代的oversized設計，配以早前風靡一時的緊身單車褲，十分切合Chanel女士把兩種截然不同的物件結合的性格。這季的Little Black Dress同樣以緊物連身褲的姿勢呈現，配上oversized的crop top，時裝騷當日這設計更交由老佛爺的愛將Kaia Gerber演繹。

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