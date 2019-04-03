【Supreme】聯乘巴黎壞孩子Jean Paul Gaultier　最冷門的合作？

今次Supreme首度跟Jean Paul Gaultier合作，大概是任何時裝狂熱者心中最意想不到的事情，畢竟他在2014年停止製作成衣系列，並專注於發展高級訂制服。基於他對傳統服裝的沉默，是次聯乘可謂最冷門。

昨天（4月2日），Supreme於IG宣佈與Jean Paul Gaultier推出聯乘系列，並跟隨着Thom Browne、Comme des Garçons、Undercover及Louis Vuitton的腳步，再跟高級時裝界合作。這個組合不只驚喜，其實亦很有意義，皆因兩個品牌都具有挑釁性、政治性及趣味性。

設計師Jean Paul Gaultier（網上圖片） 2014年，Gaultier對時裝界節奏及商業限制感到沮喪。然而與Supreme合作，將是他再度回歸成衣領域，亦表示從一開始的設計，更有加入運動服元素。



在整個時裝生涯中，他不但將時裝與表演融合，曾為法國芭蕾舞劇《Snow White》、電影《The Fifth Element》設計服飾，而最具代表性的時裝檔案，那必定是1990年麥當娜馬甲套裝，錐形胸罩驚艷全世界，誰人能忘記這個經典形象？雖然過去幾年間，Gaultier縮減了創作範圍，但仍然被認為是法國首屈一指的挑釁者，鑑於每個高級訂制系列都圍繞著熱話，如性和政治角色等議題。

Supreme x Jean Paul Gaultier：找來麥當娜的女兒Lourdes Leon與藝術家Sancheeto擔任模待兒。（Vogue）

Jean Paul Gaultier向來喜歡突破傳統，將不可能變成可能，為了證明自己的先見之明，經常採取措施推動時尚對話。是次推出服裝系列，Supreme為Gaultier致敬之餘，還認同他對時裝界的影響力。跟Supreme一樣，Jean Paul Gaultier已經鞏固時裝地位，是次合作只是增加年輕人認識他的機會罷了。

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