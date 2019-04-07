【專訪】本地品牌Anaïs Jourden設計師：巴黎時裝周是最原始夢想

法國，是時裝的起源，現時的知名品牌如CHANEL、Dior、YSL等都是來自法國。 因此，巴黎時裝周是不少時裝設計師的夢想舞台，希望有朝一日可以在這個國際舞台上展示自己的作品。然而，世界上有成千上萬個時裝品牌，當中亦不乏有才能的設計師，但當中能躋身巴黎時裝周的只有少數。而在香港，能登上巴黎時裝周的香港品牌更是屈指可數。

Anaïs Jourden作為能夠躋身巴黎時裝周的香港品牌，背後又有著怎樣的故事？又是如何一步一步登上巴黎時裝周這個國際舞台？

由一開始的Jourden改名為Anaïs Jourden，設計師Anaïs Mak經營自家品牌已有六年時間，「品牌是與女仔溝通的渠道，希望用衣服去參與她們的生活。」即使品牌在六年間經歷了不少變化，但Anaïs一直以來都希望為「女仔」造衣服。

設計師Anaïs Mak。（黃寶瑩攝）

FW19與米芝連餐廳

每一季仍然覺得很神奇。 Anaïs Mak

上月在巴黎發表的2019年秋冬系列是品牌第三次登上巴黎時裝周的official calendar。說到登上巴黎時裝周的舞台，Anaïs說「每一季仍然覺得很神奇。」同時亦是她「最原始的夢想」，因為可以與偶像一起用自己的作品去展示自己的想法。

品牌2019年秋冬系列以Anaïs想像中的女性為靈感來源，母親的朋友、八卦雜誌上的名媛……都是她記憶中的女仔形象。每一次，品牌舉行時裝騷的地點都別具心裁，第一季是一間巴黎銀行的地下室；第二季則是一間street club，Anaïs希望可以為觀眾帶來「自己覺得有趣的巴黎」。對比大品牌瑰麗堂皇的場地，亦增添了一點叛逆感。

最新一季時裝騷選址香榭麗舍大道旁的米芝連餐廳——Pavillon Ledoyen。Pavillon Ledoyen是巴黎歷史最悠久的餐廳之一，同時亦是第一間供應「à la carte」，即是單點服務的餐廳（當時的法國餐廳多以set的方式提供服務）。Pavillon Ledoyen雖然古老，但同時存在著創新的元素，與品牌的基因不謀而合。

+ 9 + 8 + 7

巴黎時裝周之路

相信大家都會十分好奇Anaïs Jourden能夠登上巴黎時裝周的契機是甚麼，但其實品牌得以登上國際舞台絕不是偶然。在進入Official calendar之前，品牌在2017年已經開始在巴黎時裝周期間進行presentation。而presentation亦可說是篩選的過程之一，巴黎的高級定製和時尚聯合會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）會從中觀察，如貨品在哪裡賣、與甚麼品牌合作等等？

若果要想正式申請進入official calendar，品牌則需要準備一本brand book。當中沒有任何的準則，不知道誰是評審、亦不知道誰是對手，只能靠自己去摸索。Anaïs表示當時遞交了兩次才成功。

時裝對於巴黎而言是一項十分重要的產業。 Anaïs Mak

Anaïs又指，Brand book除了要展示自己的才能外，亦要向公會證明品牌的可持續性。此處的可持續性並不是環保上範疇上的意思，而是指品牌的壽命。需要以實際的數字如每季的盈利、turn over等等，又要求品牌的產品要夠多元化去證明具有可持續性。要登上巴黎時裝周，除了需要才華外，亦必須懂得如何去經營一盤生意。時裝對於巴黎而言是一項十分重要的產業，所以公會必須確保品牌不會輕易倒閉，同時可見巴黎對於時裝產業重視程度之高。

實際上，Anaïs Jourden團隊只有兩個人，Anaïs負責所有有關衣服的事項，而另一顆伴Benny則負責與時裝季、品牌形象有關的事務。對比起其他以巴黎作為基地的品牌，Anaïs Jourden每年舉辦時裝季亦麻煩得多。雖然每次臨近時裝騷都會有一隊團隊協助二人，香港的Fashion Farm Foundation亦有提供幫助，但因確實日期與時間往往都在約一個月前才會正式宣佈，所以需要在緊拙的時間內完成及確認大量工作。

設計師Anaïs Mak。（黃寶瑩攝）

一直以來，巴黎時裝周一向都是大品牌的戰場，較少年輕品牌能夠參與。在漸漸有年輕品牌加入後，觀眾除了可以一睹大品牌的大製作外，同時亦可以欣賞新品牌的獨特性。雖然辛苦，但Anaïs很高興自己能夠參與於這個「進程」之中，「巴黎時裝周由從前五日慢慢擴展，有愈來愈多新品牌可以加入，我們在一個進程之中。」

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁