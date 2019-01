獨家專訪Cody Sanderson：正宗的銀器配戴法　預示香港專門店登場

「銀」這種帶有白色光澤的過渡金屬,不但在所有金屬之中,導電率、導熱率及反射率最高,它與人類文明亦有着源遠流長關係,公元前4000年早已有人類開鑿銀礦的記載;公元前2500年中華文明就將煉銀技術進一步提升,革新了銀器工藝;到19世紀20年代,美洲大陸原住民也開拓出自成一派的銀器體系;直至近代西方的Gabor Nagy、Richard Stark和東方的高橋吾郎更把銀飾工藝引領到顛峰之境,關於銀器的故事,的確是須要窮一生去研究的學問。 至於Cody Sanderson,就正正是一個集百家大成的大師,身具傳統印第安的獨到製銀技藝,卻踴於將電腦3D科技融入其中;明明是西方銀器界代表,但又熱衷於學習東洋文化,促成與Takahiromiyashita The Soloist.的合作,打造出一系列被人追捧至今的經典銀器作品。 攝影:鄭子峰

早前Cody Sanderson應香港代理Duxury Kingom之邀,來香港舉辦交流活動。(Duxury Kingom)

大量最新最經典的銀器作品一併展示其中。(攝影:鄭子峰)

個性揚脫的Cody Sanderson。(攝影:鄭子峰) 了解Cody Sanderson名作 星形銀飾的背後深意 1964年出生在美國新墨西哥州的Cody Sanderson,成長於亞利桑那州屬NAVAJO族首府窗岩鎮,印第安血統加上遵循傳統的成長經歷,老實說只要打着「正宗印第案銀器首飾」的旗號去開山立派,已足夠令他揚威國際。但令人佩服的,是Cody從來沒有以甚麼「名門正宗」自居:「很多人總愛先入為主,看到我的家族背景或知道我是一位銀器技師之後,就一口咬定Cody Sanderson是一個單純走印第安風格的銀飾品牌,但這樣的說法其實並不全面。」 接着他抬高左手,標誌着一枚套在他無名指上的星形Depp Star Ring說:「好像各式各樣的星形圖案,是我自家品牌的最重要標記,如許有人覺得我是純粹在向印第安文化致敬*,然而致敬祖先文化,其實只是我選用星形的其中一個原因,真正我理念,我自問比這個宏觀得多……」

Depp Star Ring。

5 Out Of 5 Stars Extra Heavy Cuff是Cody Sanderson最經典的手鈪大作。

星形圖案在印第安文化中最特別意義,卻並絕印第安人的專利。

Cody Sanderson自言,認為星形是一個具普世價值意義的圖案,絕非印第安的專利,例如無論是美國、中國還是越南國旗也好,都有着星形的圖案;不少國家的軍服也利用星狀符號分別軍級;舉世知名的荷里活星光大道,用以表揚有非凡成就的電影工作者,每一塊記頌每名獲獎者名字的水磨石磚塊,亦是以星型去襯托;再簡單如孩童學園生活,成績或品行優異的學生通常都會獲得證書,以示嘉許,而證書之上通常亦會印有相關的星形符號‧‧‧‧‧‧「總之,星形在我們的生活裏無處不在,雖然不同的地區、界別和工作單位,對星形的真正詮釋都不盡相同,但大體之上,它都有着正面、光明和美好之意。」原來星形對之於Cody Sanderson,背後是有着如此面向國際深意的。

*注:星形圖案在傳統印第安文化中,在廣義上有着象徵著希望和指導之意,而在狹義上則代表着昔日的英雄將會復活。

要了解銀器的人體工學,就要先了解人類手指骨的結構。(網上圖片)

現代銀器最重要的核心價值 就是要戴得舒服

問到Cody Sanderson自1999年創立同名品牌自今,最引以自豪的創作是甚麼,他認為並非某一個型號或某一款設計,而是研發了一種乎合人體工學的首飾弧度與獨特配戴方法:「首先要說明一個世人誤會已久的觀點,就是人類的手指其實不是呈圓形,而是呈『方圓形』的,加上每個人的骨骼結構不盡相同,所以手指骨的凹凸位置分佈、以至凹凸面積大細都各有不同。」

Cody:「然而大家細心觀察就會發現,坊間絕大部份的戒指首飾,其戒指托(即那個圈圈位置),好多時都只是被製作成單純的360°圓形就了事,但正如我剛剛所言,人類手指其實是呈方圓形的,若果將圓形的戒指托硬生生地套在微微呈起角的手指中去的話,情況大家應該聯想到了,就是無論是戴上還是脫下的時候,均不能順暢進行,要花費莫大的氣力去推逼或者拉扯,這樣造不但會對手指構成勞損,對銀器本身也是不好。」

留意Cody Sanderson戒的戒指托內部,乃是呈方圓形而非圓形的。(攝影:鄭子峰)

到達中節指骨和近節指骨交界之際,將戒指輕輕一扭,利用方圓形指托四邊微微起角的多餘空間,巧妙地避開這指骨之間最凸出的部份。 為解決這個問題,Cody Sanderson花了長年累月時候研究人類手指與骨骼的物理結構,再善用3D電腦繪圖科技,計算好比例,最終以自己的巧手製作出一系列合乎人體工學,具有弧度又兼備獨特配戴方法的銀飾作品:「看看這顆Big Star Ring的戒指托(見上圖),它可是呈四邊稍稍起角的方圓形,為確保它在套上和卸下之時,不會與手指構成任何『衝突』,我對此發明了一種特別的穿著方法:就是當套上戒指,並快將到達中節指骨和近節指骨交界之際,將戒指輕輕一扭,扭向左右任何一側,利用方圓形指套四邊微微起角的多餘空間,巧妙地避開這指骨之間最凸出部份,最後再將戒指扭回正中位置,這樣戒指就能牢固地套在手指之上。」而這個人體工學理念應用在手鈪之中道理相同:「以我的見解,手鈪類作品在用家配戴後,其牢固程度高低與否十分重要,皆因很多手鈪的內部空間都會比人類的手腕為大,用家在日常生活之中,每當行走或擺動手腕之時,手鈪自不然會搖擺不定,長時間如此,就會對手部造成疲勞。」 可見Cody Sanderson的作品在銀光閃爍的背後,其實包涵着如斯人性化的設計,這正是一個職人應有的態度與良心。

手鈪的弧度也是經過人體工學的精密計算。

由於造工繁複,Cody Sanderson直言一日只能夠製作出最多三十件作品。

銀器藝術無必要過份的分門分派

Cody Sanderson成功其中一大關鍵,在於他有着廣闊的胸襟和視野,對於新與舊文化之間,尊重傳統之後又不會固步自封,對之於東與西方的銀器藝術,亦能夠互相尊重,並欣賞人家的長處和優點:「很多人總以為銀器職人一定是桀驁不馴或文人相輕似的,總要埋首在自己的象牙塔下,孤獨地造工才叫作專業。如果你是這樣想,於這方面我可說十分反叛,不但總愛增廣見聞,也喜歡到處結交朋友,但或許正是這種個性,令我遇上了宮下貴裕這位知音人。」

宮下貴裕。

TAKAHIROMIYASHITA THE Soloist. × Cody Sanderson的成功,是Cody Sanderson成功吸納到以往NUMBER (N)INE品牌的龐大支持者。

TAKAHIROMIYASHITA THE Soloist.設計師宮下貴裕可說是Cody Sanderson銀器生涯上一個至關重要的人,在2010年代之初,雖然Cody已憑藉獲得亞利桑那州赫德博物館所主辦的BEST OF SHOW最高榮譽大獎,而在專業銀器界別廣獲名聲,但在通俗的潮流界別,特別是亞洲地區,當時真正熟識他才華魅力的人仍然不多,直至遇上了宮下貴裕卻迎來意想不到的轉變:「宮下先生第一次接觸到我的銀器作品之時,就表示十分賞識,到2013年更邀請我推出TAKAHIROMIYASHITA THE Soloist. × Cody Sanderson銀飾系列,這個聯乘不但在整個日本大受歡迎,更成功確立了Cody Sanderson這個品牌的地位,當日這位前NUMBER (N)INE總設計師的恩情,我至今一直銘記在心,也期待着下一次的聯名合作。」

當年很多人就認為印第安風銀器不能夠與時裝掛勾,但Cody Sanderson和宮下貴裕正扛破的這個想法。

年青時代的Cody。 這個轟動至今的傳奇Collaboration,除了可以體會到Cody的精緻造工外,他那種海納百川的潮流觸覺,也在這個系列中發揮得淋漓盡致。因為在世界各地,無論是銀器技師還是銀飾文化愛好者仍然不缺「硬頸」之輩,總是在了無止境的爭論何謂「正宗的文化」,堅持甚麼風格的銀器,就一定要配上甚麼風格的造型;甚至講求同一個造型中所配戴的銀器,都定必要清一色出自同一個品牌的手筆,若果混雜了其他品牌於其中,就仿如一種心靈上的背叛一樣。 「但我創作的Cody Sanderson並沒有這個規範,我從來沒有定義它是屬於那個Style。因此粉絲們可以來自各種風格和品味流派,也可以將各式各樣的造型配搭在Cody Sanderson的銀器之中;而且不只是銀器與衣服之間的關係,不同的銀器品牌同樣是可以和應該共融的,我個人就很喜歡看到自己的作品,被世界各地的支持者配搭到一個兼具Chrome Hearts或Goro's首飾的造型之上。」

透用銀器去於五湖四海結交朋友,是Cody Sanderson給予支持者的呼籲。(攝影:鄭子峰)

Cody Sanderson總能夠與粉絲們打成一遍。(攝影:鄭子峰)

「並不是說Cody Sanderson要配搭其他高階首飾品牌才叫有型,有型的絕對不是牌子本身,而是那種不依從規則,我行我素的隨性態度,這才是時裝好玩的地方。優質銀器文化,從來都不是建基於甚麼格式,或甚麼價錢來抬高自己、貶低他人,其珍貴的地方,是有助於彰顯你的個性和態度,以找尋品味相約的知音人,從而在四海之內交朋友,我Cody Sanderson自己,自問每天就以身作則地這樣做呢。」

最後問到Cody Sanderson未來會有甚麼重大計劃,他就意味深長地指出,將會在香港啟動一些叫人興奮的事:「如無意外就是2019年了吧!雖然確實時間地點還未能夠公佈,但一間Cody Sanderson的專門店能夠開設在你們繁華熱鬧的街道之中,對香港的銀器愛好者而言,想來都會是一件值得開心的事了吧?更進一步的資訊,就讓我港台地區的合作伙伴Legend Agape和Duxury Kingdom不日為你們發佈!」

(攝影:鄭子峰)

專門店開幕當日,Cody Sanderson定必再度親臨香江。(攝影:鄭子峰)

