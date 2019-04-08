【長場雄出沒注意】人氣插畫家最新聯乘　竟然放棄招牌人像畫？

說到日本插畫家長場雄，相信大家不到半秒已聯想到他簡約筆風的人像畫，寥寥數筆已勾勒出簽名式的生活化畫像，贏得大家喜愛。 出道至今，長場雄的Crossover產品多不勝數，而跟他合作的單位範疇亦甚廣，除了日本的《Popeye》雜誌、代官山蔦屋書店、Beams、ASICSTIGER外，他跟香港亦甚有緣份，先後跟元氣壽司、、《志明與春嬌》電影和兩間選物店unun、Asterisk合作。 有關長場雄的聯乘，好像停不了似的，最新的對象有日牌urself。

日本插畫家長場雄（houyhnhnm）

先來一條問答題：假如沒有人像插畫的長場雄產品，你仍會支持嗎？

可能有人認畫唔認人，但長場雄的簽名式風格，又豈只簡約硬線條繪畫的人像呢，其實他的手寫文字，同樣帶有濃厚的個人風格，他的畫作中不時見其文字，當然並非走氣勢或秀麗路線，而是像他筆下的人像畫一樣，簡單得來又很生活化，那不造作的筆風，流露出最直接的情感。去年，長場雄跟Casio合作的G-Shock DW-5600型號，設計重要落在錶盤上，他用了招牌式字體寫上「WATER 20 BAR RESIST」、「ALARM」、「CHRONO」、「ADJUST」、「MODE」等功能，令原來機械化的G-Shock，頓時變得活潑起來，贏得文青與潮人歡心，完全是意料中事。

長場雄跟Casio合作的G-Shock DW-5600，錶盤上手寫字句是重點。（網上圖片）

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言歸正傳，今次長場雄和urself合作推出了三款別注產品，分別有短袖Tee、長袖Tee和Cap帽，全部設計都沒人像出現，換上全文字取代，衫前寫上品牌urself，背後則寫上一段講解品牌於去年6月初成立時發表的理念和宣言，論搶眼程度可能未必及不上人像圖案，今次是以最簡單的方式，展示最直接的態度，再者純文字設計的確又多幾分真文青色彩。三款產品中，心水推介是Dad Cap風格的帽子，沒有任何多餘的添加，帽面繡上品牌名字乾淨利落，盡現Less Is More的簡約美學。

urself跟長場雄的聯乘產品，設計簡約。（urself）

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Dad Cap是今次聯乘的心水推介（urself）

看到這裡，可能仍有不少人不知道urself是誰， 其實這是很低調的日本品牌，由前name. 的品牌總監松坂生麻所創立，沒有大肆宣傳，也沒有誇張設計，當人人都在網絡世界、社交媒體中費盡心思，以圖突圍而出時，urself卻以低調就是最高調的逆線方式出現，沒有季度Collection的常態，產品以打遊擊的方法突發面世，而且選擇有限，產品主打Tee、衛衣、牛仔褲等Basic Dailywear，簡約和Oversized是設計核心，尺碼不像其他品牌般分得這麼細，以褲款為例，只有33和38兩種腰圈，務求大家跟隨品牌那「闊闊闊」的理念，不過褲頭太闊的話，甩褲始終是多麼尷尬事情，urself就推出鞋帶款的長繩腰帶，幾闊的褲也可以勒緊褲頭。「urself」的Logo Tee同樣是品牌的定番，不過有次卻送上包括中、韓、泰、俄等不同國家語言的urself翻繹字款，可是中文的那個「你自己」卻像Over了，把品牌堅守的簡單美學完全推翻，甚是可惜。

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