【櫻桃小丸子】日本動畫手繪原稿　裱起丸尾同學、月野兔成藝術品

參觀過剛剛結束的Art Basel Hong Kong 2019，大家應該都會見證到經典動漫文化，與當代藝術環環相扣的互動關係，看看TENGAone的「紙皮」卡通雕塑藝術，或Haroshi如何將木雕工藝與鹹蛋超人搪膠公仔合二為一，成就出天價藝術，就知道卡通、動漫在今日的流行文化工業面前，的確大有作為。 然而，要擁有與日本動畫相關的真跡藝術，其實並不是遙遠的夢，本地線上選物店unun，最近就透過自己秘密渠道，特地從日本搜羅一批賽璐珞原畫回來，一圓各位70、80、90後的動畫夢。

以上短片是講述舊時代卡通片的製作法。

由unun引進的忍者亂太郎賽璐珞原畫，由於很多動畫製作公司，現在都不會完整保留所有賽璐珞原畫，因此不少原畫都會從不同渠道流出市面，大受動漫迷歡迎。

甚麼是賽璐珞原畫？

觀乎今次unun從日本動畫製作公司引進的賽璐珞原畫，全部都是香港人耳熟能聞的動畫角色，《櫻桃小丸子》的「道德撚」丸尾班長、《美少女戰士》的月野兔、水野阿美、《忍者亂太郎》好錢如命的小丸和《飛天少女豬事丁》那可愛飛天豬寶妮等，既是大家的集體回憶，也是昔日東洋動畫工業輝煌歲月的時代見證。

不過準備「話當年」之前，大家又是否清楚知道，甚麼是賽璐珞原畫？它又如何在一套動畫製作中發揮作用呢？

在那個數碼科技仍未發達的時代裡，卡通片的人物、風景圖像，都是由人手親自繪畫的，原理上就是一格動畫，就須要畫一幅圖畫，然而大家單憑想像也推斷到了，這種「一格一圖畫」的製作工序，可謂極盡費時，也消耗動畫師巨大精力，如是者聰明的美國人華特·迪士尼，就研發出以透明賽璐珞膠片繪畫部份動態圖畫，以減輕繁複工序。

動畫師在賽璐珞膠卡上按照原稿繪畫人像圖案的情況。（網上圖片）

原理是先將鏡頭中會運動的單位（多為人物），按其動作順序，逐一畫在原稿紙上，繼而又在透明賽璐珞膠片上再畫一次，並進行上色，然後就在賽璐珞底片下，放置靜態的風景背景圖，在拍攝的時候就將動態的賽璐珞圖，按先後次序「一片接一片」地鋪在背景圖之上，以一張背景圖結合多組賽璐珞圖的方式，製作出該段動畫故事。方便動畫師在每格動畫片段內，就只集中繪畫人物的每組動作形態就是了，而無須連同靜止的風景、背景也要逐一再畫一次，省時省事，又減輕成本。

可惜隨着數碼科技高速發展，近代卡通動畫產業也迎來了數碼新時代，先進電腦程式取代人手繪畫的製法，大大縮短卡通片的製作時間；而3D動畫的開發（世界上第一部3D動畫正是《Toy Story》），其表現出來的像真度亦非傳統2D動畫所能夠媲美，在如斯世代洪流之下，賽璐珞片亦只好完成它的歷史使命，漸漸被當代動畫工業所淘汰……

3D動畫的出現，為賽璐珞卡通技法帶來直接衝擊。

話雖如此，縱然賽璐珞片不再於動畫市場大派用場，但它的美學價值，卻是有增用減，只因在數碼化的年代裏，許多卡通製作都銳意追求無瑕疵的精美化，自以為這麼造就叫做逼真，誰不知在追求完美的過程裏，卻利用了太多人工科技輔助，使每個角色的容貌走向單一機械化，而欠缺個人特色與氣質，情況就如時下整容風潮下的人工影星一樣，更叫人留戀昔日自然之美。

所以unun這批賽璐珞卡通原畫，實在值得大家一再品味，較之電腦繪圖，這樣人手畫作固然相對手工粗糙而稍欠精準，但誠如網站內的產品介紹所講，正是這種不完美，才反而豐富了動畫的質感，畫面才充滿生氣，近年社會上一再倡導的「人性化」，想來就是如此意義了。

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而環顧這一批原裝賽璐珞畫，大部份單品的售價都討好吸引，平均都是港幣$580-$680就有交易，當中包括原稿紙畫作和上了色的賽璐珞畫各1張為之一個組合，把2幅畫作拼合在一起之時，感覺甚為治癒。唯獨一件丸美班長的收藏品其價錢令人卻步，只因它是一幅FULL SCENE SET的賽璐珞原畫組合，總共有數十多張，每張畫各有一個連貫動作，將連數十多張順序排列並利用機器播放，就會出現丸美興奮地跳舞的一段短片，情況如下

留意這生動搞笑的一幕，當真曾經出現在《櫻桃小丸子》卡通系列的第35集之中，那集講述丸尾成功連任新學期班長，十分振奮，因而在課室內大跳旋轉舞慶祝，現在透過畫集重新看到班長的特異舞姿（說實話，《小丸子》內每個角色都十分「特異」），仍然覺得搞笑，也再三令人回味孩童時代的無無聊聊，與天真歲月。

www.ununliving.com/

這套丸尾FULL SCENE SET的賽璐珞原畫組合定價是$999,999大元……想來它在店主眼中其實是一件非賣品珍藏，不對外開售。（unun）

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