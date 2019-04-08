【梵高多感官體驗展】打卡前先溫習　三幅作品讓你更了解梵高心境

梵高多感官體驗展（《Van Gogh Alive》）已經正式在香港開幕，策展單位以投影的方式重現梵高多幅畫作，並配以不同的古典音樂，以三十分鐘的動畫去回顧梵高一生。展覽中展示的畫作多達三千幅，涵蓋了梵高不同時期的作品以及風格。在芸芸作品之中，《一物》編輯部挑選了三幅在展覽中別具意義的畫作向大家分享。

《在阿爾勒的睡房》（The Bedroom）。（Van Gogh Museum）

三幅作品均於梵高晚年時創作，第一幅是《在阿爾勒的睡房》（The Bedroom），創作於1888年10月，現存於荷蘭阿姆斯特丹的梵高博物館（Van Gogh Museum）。展覽中把《在阿爾勒的睡房》以實體的方式重現，讓大家以不同的形式去看這幅畫作。

相比起喧鬧的城市生活，梵高更喜歡恬靜的環境，所以他在1888年二月離開巴黎，來到阿爾勒（Arles），一個位於法國南部的城市。同年五月，他於Place Lamartine（亦即是小黃屋The Yellow House）租下了四間房間進行創作。《在阿爾勒的睡房》這幅畫，描繪的正正是其中一間。

畫作中扭曲的線條已能顯示出梵高精神狀況的不穩定。而後世亦一直十分留意這幅畫作的強烈用色，不少研究相信房間的牆壁以及門本來應是紫色，而不是藍色，所以畫作中的對比色是因褪色而形成。另外，值得留意的還有牆壁。牆壁所呈現的角度並不符合透視關係，但梵高曾在一封寄給弟弟Theo的信中寫道，他是突然壓扁並留下陰影，令畫作更有日本版畫的感覺。

在阿爾勒的時期，梵高希望把小黃屋變成一個讓藝術家們聚集的地方，更曾邀請高更（Paul Gauguin）與自己同住。可惜在1888年12月23日，梵高與高更發生爭執並發生了割耳事件。後來，梵高自願住入位於Saint-Rémy的精神病院，在那裡待了一年多時間。在病院中梵高仍然不斷創作，出產百多幅作品，《星夜》就是其中之一。創作於1889年的《星夜》（The Starry Night），可說是梵高最為著名的作品，幾乎無人不曉，現存於美國紐約大都會博物館（MoMA）。

《星夜》（The Starry Night）。（VCG）

梵高曾在信中與Theo說道：「我在日出前眺望效外的景色，外面甚麼都沒有，只看到巨大的星星。」《星夜》就是在梵高失眠的一個晚上誕生。《星夜》繪畫的除了是精神病院外的風景外，還融合了梵高的想像以及情感。畫中的教堂擁有尖塔，而從建築結構而言與荷蘭的建築較為相似，而不是他當時身處的法國。畫中粗獷的筆觸、扭曲的線條同樣顯露出他當時的精神狀態。

（Van Gogh Museum）

離開病院後，梵高在1890年5月去到Auvers-sur-Oise，一個距離巴黎不遠的小城市（當時其弟弟Theo在巴黎生活，為了與Theo更接近，所以選擇了到Auvers-sur-Oise生活）。在這個時期，梵高經常到大自然中創作，而且產量亦十分高，《麥田與烏鴉》（Wheat Field with Crows）就是他在1890年7月時所創作的畫作，現存於荷蘭阿姆斯特丹的梵高博物館。

《麥田與烏鴉》曾被視為梵高的最後一幅畫作，但其實不然。《麥田與烏鴉》之後仍創作了數幅畫作，現時認為《Tree Roots》才是其最後的作品。《麥田與烏鴉》繪畫了暗沉的天空、黑壓壓的烏鴉群、一片麥田還有三條道路，表達了他孤獨、悲傷的情感。展覽中的投影動畫以《麥田與烏鴉》作結，配以響亮的槍聲，烏鴉群振臂高飛，標示著動畫的完結，同時亦代表著梵高在一聲槍聲下結束了自己的生命。

《Van Gogh Alive 梵高在世：多感官體驗展覽》

日期：由2019年4月6日至7月7日

地點：九龍灣常悅道18號富通中心1樓

開放時間：

星期一至四：10：00-21：00

星期五至日及公眾假期：10：00-22：00

門票：

成人（15歲或以上）：$ 230

小童（4歳室15歳）/全日制學生：$ 190

小童（4歲以下）：免費

家庭（兩張成人票+一張小童票）：$550

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