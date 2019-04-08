【係愛呀】Marc Jacobs新婚群星到賀　GUCCI主帥送上訂製皮靴

知名時裝設計師Marc Jacobs，在美國當地時間4月6日，正式與未婚夫Charly Defrancesco在紐約甜蜜完婚，彼此交往多年，最終有情人終成眷屬。婚禮當日嘉賓眾多，Kate Moss、Gigi Hadid等名模，又有Kim Jones、Virgil Abloh等設計師，盡顯星光熠熠。

Marc Jacobs與Charly Defrancesco二人於鏡頭前甜蜜接吻。（Marc Jacobs）

Marc Jacobs於去年四月，在墨西哥速食店CHIPOTLE向交往多年的模特男友Charly Defrancesco求婚，一年之後，二人決定在紐約舉行婚禮。曾經歷過婚姻失敗的Marc，對於再次找到一生摰愛，他本人也明言實在難得。Marc更在社交平台分享由設計師Fabio Zambernardi所打造的婚戒及企鵝胸針，並寫道：「企鵝一生只會有一個伴侶。」藉此揚言對愛侶的忠誠。

Marc Jacobs大婚花絮

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Gigi Hadid與Bella Hadid一同出席Marc的婚禮。 婚禮當日，Marc身穿的深墨綠色Tuxedo，皆由Savile Row經典老店Huntsman負責提供；而靴子方面，則由Alessandro Michele擔任設計。向來人緣甚佳的Marc，婚禮所請來的好友，可謂眾星雲集，當中包括「時尚惡魔」Anna Wintour、名模Kate Moss、Gigi Hadid姊妹，以及Kim Jones、Virgil Abloh、Rachel Zoe等一眾設計師也紛紛到場送上祝福，場面好不熱鬧。

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回顧Marc的情史，他早在2010年已經歷過一段僅持續了四個月的短暫婚姻，其後又與男優Harry Louis戀上，不過關係只維持了兩年也宣告結束，然而是次婚禮的圓滿，也意味Marc終歸找上對的人。

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