香港半島酒店與四名藝術家合作　酒店大堂亦能化身藝術館

近日經過尖沙咀的半島酒店時，你又有沒有發現到頭上那抹「彩虹」？現時半島酒店中央掛上了彩色的編織藝術品，在天空中隨風飄揚，猶如一道雨後彩虹。路過的時候，不妨放緩步伐、放下手中的手機，抬頭看一看。

現時半島酒店中央，掛上了彩色的編織藝術品，懸掛在天空中隨風飄揚，猶如一道雨後彩虹。（IG@janetechelman）

這件名為「earthtime 1.26」的藝術品由美國雕塑家Janet Echelman製作，靈感來源於海嘯波浪的數據集，原本是為了2010年7月在丹佛（Denver）舉行的Biennial of the Americas而製作。雕塑網由超高分子量的聚乙烯（polyethylene）製成，這種物質有著耐磨、強度高、耐衝擊、抗低溫等等的特性，常被應用於軍用裝備之中。「earthtime 1.26」曾在阿姆斯特丹、布拉格、新加坡等地方展示。Echelman說：「我喜歡製作像空氣一樣，免費且每個人都可以接觸到的藝術品，所以我會把藝術品掛在屬於大家的街道之上。」

Janet Echelman的作品同時標誌著半島酒店的「Art in Resonance」計劃正式開始。除了Janet Echelman外，半島集團還邀請了來自智利的Iván Navarro、澳洲的Timothy Paul Myers以及中國的盧志剛（米丈建築Minax的創辦人）合作。四位藝術家分別製作出不同的作品，並擺放在酒店不同的位置予大眾參觀直至今年6月21日，令半島酒店亦變身成一個藝術館。

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