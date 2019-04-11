J.Crew關閉一系列分店　旗下品牌概念店曾教導男人如何穿得更好

近年來，J.Crew生意越來越差，而轉型計劃亦沒有取得任何進展，基於品牌沒有CEO帶領，現在更無聲無色地關閉了旗下最具品牌價值的Liquor Store。

近年來，J.Crew生意越來越差，而轉型計劃亦沒有取得任何進展。（J.Crew）

Liquor Store（網上圖片）

2008年，當J.Crew在紐約West Broadway開設Liquor Store時，就是希望為男裝界樹立新標準，將酒吧變成一間概念店，培養一批越來越注重風格的男人，而事實證明也成功，即使在經濟衰退時期，該店銷售額也能夠幾乎超出預期地逆市上升。Liquor Store只此一間，它不但促進生意增長，亦是在履行一種有利可圖的神聖職責，來重振當時奄奄一息的J.Crew，同時教導那一代男人如何穿得更好，為零售界樹立新的趨勢，品牌也曾推出過不同聯乘系列，如Red Wings、Alden及Thomas Mason等品牌。另外，J. Crew前男裝設計總監Todd Snyder，於當時推出Ludlow西裝款，直至今時今日，該套裝仍是品牌最暢銷的款式之一。可惜的是，它於3月底正式關閉，亦代表着一個時代的結束。

J.Crew前男裝設計總監Todd Snyder，於當時推出Ludlow西裝款式。（J. Crew）

零售界傳奇Mickey Drexler（網上圖片） 十五年前，零售界傳奇Mickey Drexler，將J.Crew變為一個令人興奮的購物場所。期後更創立Madewell，因為Drexler認為低價時裝商品，擁有一個強勁吸引力，它的生意更比J.Crew好。2019年，人們對於J.Crew的興奮感，其實早就消失了吧。今年初，這個傳奇人物亦選擇離開一團糟亂的J.Crew。

今年3月，J.Crew公佈第四季度虧損7,440萬美元（約5億8千萬港元），而去年同期則為3470萬美元（約2億7千萬港元）。其實J.Crew銷售額已連續下降了好幾年，目前該品牌更沒有行政總裁帶領，去年關閉旗下34間分店，今年將會再度關閉另外20間店舖。即使曾經風靡一時的品牌，想重回正軌並不容易，基於品牌庫存過多，被迫以優惠折扣出售，導致巨額虧損，加上2018年啟動幾個轉型項目亦通通失敗，包括推出Mercantile、Nevereven等新品牌。的確，引入新時裝產品，對品牌生命線相當重要，因為J.Crew這個名字仍然能夠得到大眾認可，強大的品牌威力，若找到相應的對策，或許可以重振聲威，再次引起消費者的興趣。

J.Crew這個名字仍然能夠得到大眾認可，若找到相應的對策，或許可以重振聲威。（網上圖片）

1947年成立的J.Crew，走過了高低起跌的72年，願這個經典品牌，未來能找到一位強大領導者，將獨特品牌形象發揚光大，也許就有機會起死回生吧。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票 按此瀏覽武博專頁