【Hermès】Birkin Bag一袋難求？教你如何輕鬆買到愛馬仕手袋

曾幾何時，Hermès Birkin手袋，可算是世界上最稀有的手袋。關於如何入手一個Birkin，坊間也有許多謠言。 當年少數幸運的人，才能獲得一個Birkin手袋。後來，時裝轉售市場開始起飛，竟讓我們輕輕鬆鬆就買到它？

Hermès Birkin Bag（網上圖片）

1984年，Birkin手袋首度登場，35年來紅遍全球，部分原因可能是關於，有錢亦未必能在品牌旗下分店買到它，其實這只是一個簡單的供應問題，Hermès捉住了顧客的心理：越是得不到，就越想要得到。因在互聯網出現前，它更要排上一個Waiting List，當時真是一袋難求。

相反今時今日，邁阿密的Privé Porter，幾乎每一天將接近擁有80個最新Hermès Birkin手袋，而且每個都是處於良好狀態，更可在網上隨時購買。不出五年時間，隱藏在佛羅里達州南部範圍的Privé Porter，已售出價值超過6千萬美元的貨品，基於顧客們需求大，並且買得起，而絕大多數的成交，都是發生在Instagram之上。

電子商務寄售網站RealReal，亦有超過300個Birkin手袋可供購買。（RealReal）

另一間電子商務寄售網站RealReal，亦有超過300個Birkin手袋可供購買；轉售網站StockX以銷售運動鞋而聞名，更將產品領域擴展至手袋，現約有235個令人垂涎​​的Hermès手袋可供爭奪。與Rebag、LePrix、Baghunter及Vestiaire Collective等轉售商，他們相比起特定賣家，或許這些網站，能讓消費者比以往更容易找到神秘配件。對普通消費者來說，當然是件好事，但對於Hermès來說，他們形象和吸引力，主要是依賴於排他優勢及精心測量的供應配件，這種稀有性的誘惑，就是它的魅力所在。

Hermès為顧客創造了貪婪的需求。（網上圖片）

時裝轉售市場的興起，是否當真貶值了Hermès的價值及吸引力？

畢竟，很少有品牌能夠成功將自己定位在奢侈品的頂峰，而Hermès為顧客創造了貪婪的需求。就像Birkin手袋般，這是象徵著一種身份地位。Privé Porter創始人Jeff Berk表示，由於與Hermès VI.I.P有緊密聯繫，該公司保留一系列最新的Birkins的存貨。常買Hermès的人，應該都知道顧客與Sales間，兩者有著「深厚關係」，據說當手袋達倉庫後，就會首先給VI.I.P提供。此外，許多女性都會選擇立即購買那些手袋，不論是甚麼顏色、尺寸或皮革等，只因她們都是Hermès的狂迷。

Privé Porter幾乎每一天，將接近擁有80個最新Hermès Birkin手袋。（IG@priveporter）

若最後手袋不適合，她們就會把它轉向Privé Porter進行出售。

轉售市場是一個渠道，增加產品和品牌的普及性，截至目前為止，Birkin手袋需求，實際上似乎隨著供應而增加。RealReal表示，在網站搜索Birkin手袋的消費者，在過去三年增長了7.5倍以上，而銷售額卻上升了近3倍。不過，Hermès似乎沒有受到轉售市場的影響，根據2018年收入報告，總收入增長了10.4％，達到67億美元，可見品牌價值及吸引力，依然沒有減退。

大概轉售這些手袋的人，通常本身都是「專貴客戶」，所以現今轉售市場，就像是一個愛好者循環系統，也讓普通消費者輕鬆在這個渠道上，找到自己喜歡的款式。