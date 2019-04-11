老佛爺60年代的時裝手稿　拍賣估價達過千萬美元　價值在於⋯⋯

二月十九日，老佛爺魂歸天國，告別他用盡一生所創造的傳奇時裝舞台。轉眼間，這位傳奇不經不覺離開了我們整整有兩個月之久，這段時間，無論是CHANEL，還是他的同名品牌，所作出的巨大變動常惹人關注，然而有關於他的個人遺產，同樣成熱話之一。 近日，有報導指出Karl Lagerfeld生前的125張手稿，將於今月4月18日進行拍賣一事，同樣被受外界關注。

老佛爺大半生總是親自用雙手繪製草圖。（Time Magazine）

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先在這裏為大家再次更新一下，Karl走了以後各品牌的動向。眾所周知，老佛爺離世後不久，其生前得力助手Virginie Viard繼任了CHANEL創意總監一職；在不久前，老佛爺的個人同名品牌也隨即宣告由前法國《Vogue》主編，同時是Anna Wintour的勁敵Carine Roitfeld擔任時尚顧問。近日又有關於Karl的消息傳出，其生前所親手繪製的125張手稿，將於4月18日在佛羅里達洲舉行拍賣。

這張禮服草稿，設計對象是著名國際女演員Elizabeth Taylor。（southfloridareporter） 不過，這些手稿是屬老佛爺創作生涯中的哪一個階段呢？1963年，美國設計師Evans Richards創辦了總部位於羅馬的時裝品牌Tiziani，並聘請了Karl擔任品牌時裝設計師，拍賣的草稿正正記錄了老佛爺60年代，在這家時裝屋的創作想法。而其實早於2014年，經已有就Karl在旗下從事設計時，所誕生出的大量手稿進行過一次拍賣與展出。 不過，今回的手稿無擬比上回來得更有收藏價值，就如其中一張禮服草稿為例，設計對象竟是曾有「世界頭號美人」之稱的著名國際女演員Elizabeth Taylor，估價更高達三千萬美元（大概二億港元）。而其他手稿的單張競拍價格，據初步評估也不少於千萬美元，而最高更可達上億美元。

這些也是Karl擔任品牌Tiziani時裝設計師一職時的手稿。（Palm Beach Modern Auctions）

老佛爺所繪的手稿，有人會認為草率不過，但圖中可見紙上大部分同時貼上布料與填滿顏色，這足以證明，他那些不修邊幅的繪畫，其實已全面考量到布料與色調的實質運用，能具體想像出真實衣服的所有細節，「一筆見血」，再加上曾於品牌Carolina Herrera工作過十七年的Bill Hamilton所言：「現今的設計師，已不會花大量精力投放於草圖內了。」在這個依靠科技電腦繪畫的時代裏，老佛爺卻始終如一，大半生也堅守用兩手親自操刀的態度，已叫人敬仰。就算不是CHANEL、FENDI的設計草稿，這批早期的真跡，也絕對有一定的收藏價值。