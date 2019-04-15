Tom Sachs聯乘BEAMS原宿Pop-up店　NASA設計不用再捱無止境炒價

不論是那雙NikeCraft Mars Yard，還是Knolling排列藝術，必然會想起著名紐約當代裝置藝術家Tom Sachs。 這位鐘情於NASA設計項目的藝術家，今回與BEAMS首度聯手打造的Pop-up Store，再次將太空元素再次著陸地面，務求與時裝、藝術品與設計用品融為一體。

裝置藝術家Tom Sachs與BEAMS聯手打造Pop-up Store。（BEAMS）

當中受注品的產品，必定是那張「NASA Chair」折椅。（BEAMS） 近期談及Tom Sachs，大家也會關注到他以研究日本茶道為靈感的展覽《Tea Ceremony》，將移師到日本東京歌劇院畫廊（Tokyo Opera City Art Gallery）展出這消息。不過，最近他聯同BEAMS首度打造的Pop-up Store，也絕對不容忽視。而在眾多聯乘產品當中，最令人津津樂道的，必定是那張曾於2012年在《Space Program:Mars》展覽中出現過的「NASA Chair」摺椅，將會以抽籤形式販售。

亮點產品還有這件T-Shirt。（BEAMS）

除此之外，亮點產品還要數那件聯乘紀念T-Shirt，其設計以白色作為基調，左右兩袖則分別印有日本與美國國旗，而左胸位置也不忘蓋上NASA印花字樣，前方設計簡單直接；再窺看後方細節，會發現T-Shirt更注入Tom Sachs的經典名言「IT WON’T FAIL BECAUSE OF ME」，並同時用日本字樣演繹以上語錄，若然是這位藝術家的愛好者，相信聯乘T-Shirt絕對具一定的收藏價值；再論到日常穿著，這件單品同樣容易配襯。

雙方所攜手共創的限時Pop-up Store更帶來不少周邊產品，當中包括有四色原子筆、燈籠、記事本、書籍，以及撲克牌等，以上商品定價由日圓1,500（約100港元）至150,000（約10,000港元）不等。如對限量產品有興趣，記僅在4月19日至5月6日親臨位於BEAMS原宿店，根據過住Tom Sachs產品被炒殺的經驗，相信今次同樣是手快有手慢無。

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