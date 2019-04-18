【Keanu Reeves】John Wick Look登《GQ》封面　私下穿搭更顯佬味

現年54歲的他，戲內戲外都極為低調，私下穿搭更是不修邊幅，常常行走我行我素的穿衣風格，再加上他的抑鬱氣質，不論穿上甚麼都有一種佬味？

隨著《殺神John Wick 3：全面開戰》即將上映，奇洛李維斯（Keanu Reeves）因此登上《GQ》五月號封面，除了與讀者大談電影經外，穿上黑白西裝的他，亦盡顯佬味。

還記得他獨自坐在長椅上吃三明治的畫面嗎？（網上圖片）

多年來，奇洛李維斯永遠都是穿上同款衣服。他不愛時裝名牌，多數以稱身西裝、T恤、牛仔褲、短靴等打扮出現，還曾試過穿上破爛的褪色鞋子，走上無數的街道、機場，甚至是上電視和踏上紅地毯。還記得他獨自坐在長椅上吃三明治的畫面嗎？鬚根滿臉，一如概往穿上西裝、T恤和牛仔褲，完全與電影中的形象差天共地。相信他的衣櫃裡，大多數衣服都是以這類休閒風格，幾十年都能維持一樣風格，而且幾乎沒有任何變化。

他喜歡穿上稱身西裝嬲，不太緊也不太寬鬆。（網上圖片）

奇洛李維斯曾經說過，他沒有興趣維持自己的形象。（GQ）

奇洛李維斯曾經說過，他沒有興趣維持自己的形象，所以只要他找到自己愛穿的衣服，就會堅持穿下去，跟本不需要任何時尚策略。像奇洛李維斯般，即使每天堅持穿上同款衣服，看起來一樣盡顯佬味，如此成功的重複穿衣秘訣，是他才能做到。

三十多年來，我們一直在電影上觀看奇洛李維斯的形象轉變。今次，他一頭長髮一臉鬍鬚登上《GQ》五月號封面，該雜誌利用強烈黑暗感的拍攝手法，加上時裝造型的完美配合，迅間把他變為一個型佬，應該是說電影《John Wick》系列中的殺神型路，亦證明了不論台上台下，只要是奇洛李維斯，他穿上甚麼都有一種與生俱來的佬味。