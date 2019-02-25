【奧斯卡2019】Dr. Martens登大雅之堂　Pharrell突破紅地毯傳統

奧斯卡星光熠熠，人人都爭相成為紅地毯焦點，不過相比女星們穿上不同Party Dress爭妍鬥麗，男星則多以踢死兔禮服上場，明顯沉悶得多。 幸好今年Pharrell Williams再次突破傳統，一對Dr. Martens皮鞋足已耀眼。

Pharrell曾以全套CHANEL出品亮相2017年的奧斯卡（網上圖片）

Pharrell Williams已多次出席奧斯卡頒獎典禮，2014年上身是最穩陣的Black Suit與Bow-Tie，下身卻配黑色的短褲和皮鞋，更妙絕是跟太太Helen Lasichanh來個完美的黑白輝映；2017年卻換上華麗風格，一身CHANEL衣飾輕易成為焦點，他還漫不經心地回答主持人有關衣著的提問：「It’s all CHANEL」，盡顯霸氣。即使只是奧斯卡提名人午宴，他也絕不馬虎，2014年那次令人印象深刻，Vivienne Westwood的Buffalo Hat、Thom Browne的太陽眼鏡，還有自己DIY寫上「I DUNNO」的adidas Stan Smith波鞋，充滿個人風格。

今年奧斯卡，Pharrell再一次破格，完完全全拚棄典型的Black Suit，以迷彩Camo圖案的西裝和短褲襯上Bling Bling頸鏈，繼續展現其最愛的High-Street風格，然而「亮點」卻是他的雙腳——白襪仔配上最Classic的黑色鞋黃色線的Dr. Martens 1461皮鞋，將街頭與奢華的混搭帶到奧斯卡上。離開紅地毯，他繼續這個造型登上舞台，跟楊紫瓊一起頒發「最佳動畫」，得獎的是Marvel出品蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》。

迷彩Camo服配配Dr Martens，Pharrell的確搶鏡。（網上圖片）

其實，今次並非Pharrell穿上Dr. Martens亮相大型活動的紅地毯，2017年Met Gala紐約大都會博物館慈善晚宴時，他已經以Ox Blood色的Dr. Martens示人，當時他Full Gear的Comme des Garcons出品：格仔恤衫、Biker皮褸和膝蓋位寫上「Rei」向川保久玲致敬的破爛Vintage牛仔褲，加上白襪仔配搭Comme des Garcons跟Dr. Martens聯乘的皮鞋，「億萬少年」走上紅地毯，就是要做回自己。