【Maison Margiela】珍藏展登陸IFC　近距離欣賞高訂系列創意工藝

若你是Maison Margiela的狂迷，今次AW18 Artisanal系列首度來港展出，讓你一嘗近距離觀看高級訂製服的滋味，你又豈能錯過此機會？

Maison Margiela創意總監John Galliano（網上圖片）

2014年，John Galliano被任命為Maison Margiela創意總監，重新回歸時裝界。在時裝神話中，他或許是凡人的神，自從加入品牌後，騷後沒有現身謝幕，更不設現場採訪。對比Dior時期的他，這可算是低調得多。反而把這一份「高調」，放於Margiela系列之中。

Maison Margiela回顧展登陸中環IFC連卡佛（黃寶瑩攝）

是次Maison Margiela展覽設於中環連卡佛，公開展出六套AW18 Artisanal系列服裝，而系列靈感是來自於「新數碼時代」，以人們急速穿衣的方式，徹底地將服裝改頭換面，就如裙子變外套、袖子變圍巾等，通過豐富的反轉法則，更將衣服內襯布料與面料交換位置，呈現出內襯外露的概念，把解構主義技巧再度提升。只要細心留意，該系列亦利用了許多看似不起眼的材料，包括毛氈、海綿、塑膠袋、長襪、膠手套等。



對於數字時代，Galliano認為現今的人們都是游牧民族，同時非常依賴着電子裝備，甚至抽離不了它們。因此，特意將電子裝備用夾子夾在模特兒的小腿及手腕上，使觀眾通過直播實況感受時裝騷，並帶出世人現今極度沉迷於社交媒體的虛擬世界之中。

連卡佛終於引入Maison Margiela，模特兒身穿SS19系列。（黃寶瑩攝）

連卡佛終於引入Maison Margiela，模特兒身穿SS19系列。（黃寶瑩攝）

John Galliano形容過Artisanal系列，是最原汁原味的Maison Margiela，它就像是未加工、未稀釋的香水般一樣，而是次展出系列，不但可見證他的天馬行空的想像力，大家也能再次欣賞猶如藝術品般的杰作，機會實在難得！

Maison Margiela回顧展

日期：即日至5月7日

地點：中環IFC連卡佛

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁