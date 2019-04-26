法國擬立法禁示品牌銷毀未售出衣服　這樣真的能達至循環經濟？

時尚界作為一大污染來源，由原料來源、生產過程，到銷售，每一步都受到千夫所指，剝削工人、殘害動物、污染環境等等都是對時尚界的指控。 品牌銷毀未能出售貨品的新聞時有聽聞，去年傳出Burberry銷毀貨品、H&M亦曾被報告銷毀60噸衣物、更有報告指Louis Vuitton多年來為保護品牌形象，銷毀未能出售的皮革用品。

時尚界作為一大污染來源，由原料來源、生產過程、到銷售，每一步都受到千夫所指。（網上圖片）

在如此情況下，各式各樣的環保機構應運而生，各大品牌亦各出奇招去拯救企業形象，如Burberry後來陸續公佈了減廢棄皮草及棄用塑膠包裝的政策，Uniqlo、H&M等快時尚龍碘亦推出舊衣回收計劃。而法國就計劃立法去防止品牌銷毀貨品。負責生態事務的法國國務秘書Brune Poirson表示，將起草法律以防止品牌銷毀未售出的衣服。

早在去年4月，法國總理（Prime Minister of France）Edouard Philippe就循環經濟（Circular economy）提出了五十項計劃，以改善生產方法、改善消費者行為、推進廢物回收利用以及確保相關持分者達到最大程度的參與為目標。其中一項為在2019年前，確保紡織界別不會丟棄或銷毀未出售的貨品，Brune Poirson所擬的法案正是就上述項目而起草。除了是次議題外，Brune Poirson亦曾就塑膠問題提出議案，希望可以減低不可回收塑膠的使用量。

法國國務秘書Brune Poirson（網上圖片）

作為時尚起源的法國，不少大品牌如Dior、CHANEL、Saint Laurent、Louis Vuitton等均來自法國。立例之後，大大小小的品牌又會如何去處理賣不出的貨品？

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