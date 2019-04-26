【Michael Wolf離世】鏡頭下巨廈、窄巷　呈現獨有港式美學與創意

拍下不同系列香港奇特有趣風景而廣為人認識的德籍攝影師Michael Wolf，日前於長洲家中突然離世，終年65歲，令人婉惜。

Michael Wolf 1954- 2019（李澤彤攝）

於1954年在德國慕尼克出生的Michael Wolf，先後就讀美國加州大學伯克萊分校和德國埃森大學，後來在歐洲及美國擔任自由記者。他自1994年因替德國雜誌《Stern》工作而踏足香港，從此這地方便成了他的定居地。

《Architecture of Density》a1191（Michael Wolf）

Michael Wolf擅長補足人們眼中尋常地方的不尋常之處，這些「朝見口晚見面」的景物，是人們最容易忽略的，他以鏡頭發揮從微小見巨大的張力，雖然他的足跡遍布世界各地，但其一系列香港攝影作品，更能顯出這個彈丸之地的與別不同，奇異有趣又帶點不真實。

《Architecture of Density》系列

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2009年的《Architecture of Density》系列，是Michael Wolf最為人熟悉作品，雖然高樓大廈是香港特色，但那密不透風的壓迫感，卻變成負面的代表，可是在Michael Wolf鏡頭下，靜止狀態下的巨廈、公屋，全都換來一種齊整的美學，透過他的相片，讓我們重新認識日日看到又不屑一顧的香港獨有風格。除了居住大廈，Michael Wolf亦拍下已息微的工廠大廈系列《Industrial》，也是跟《Architecture of Density》同一手法，紀錄這曾經興旺的工業大樓。

《Industrial》系列

Michael Wolf鏡頭下，有「大」之餘，還有「細」。如《Earth Gods》中各式店舖與街頭上的地主神位，又有《Hk Flora》中街道上意想不到的植物，還有《Lost Laundry》中掉下來的衣物，種種生活日常中流露出的幽默感，看後定會心微笑。

《Earth Gods》系列

《HK Flora》系列

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《Lost Laundry》系列

橫街窄巷也是香港特色之一，很多人認為這些地方是不潔、陰暗、危險的同義詞，但Michael Wolf卻對後巷情有獨鍾，2016年發表攝影集《Informal Solutions-Observations in Hong Kong Back Alleys》就是拍下這些地方有趣景像，他指尋常陌巷交織成一幅藏寶圖，那些舊物能煥發生機，頹桓敗瓦成了展現民間智慧的地方。我們避之則吉之處，原來暗藏著素人創意。

攝影集《Informal Solutions-Observations in Hong Kong Back Alleys》（香港人出版）

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Micheal Wolf悄悄地離開我們，但他的作品卻啟發我們，別忽視或忘記我們日常中的尋常，發握當中不尋常的美麗與創意。