【山本耀司】全新紀錄片5月登場　Yohji工作室以外的真實生活日常

「對於我而言,創作是一生一世的事情。我們不能將生命與創作分割。」 這是看畢於2016年紀錄片《山本耀司時裝哲學》(Dressmaker)後,留下最深刻的對白。 三年後的今日,山本耀司最新紀錄片《ヨウジヤマモト~時空を超える黒~》(Yohji Yamamoto - Black on time and space)將於5月在日本電視台NHK首播,除展示了大師在工作室的日常外,還揭露了其時裝以外的面紗。

日本NHK電視台即將播映有關山本耀司的紀錄片《ヨウジヤマモト~時空を超える黒~》(wwdjapan)

山本耀司於今年一月與三月分別發佈了品牌Yohji Yamamoto的2019至2020秋冬男女系列,台上的時裝意念與設計細節將他的個人風格表露無遺,不過對於站在後台,那個說話不多的Yohji,大眾卻是一知半解。今年五月,日本NHK電視台即將播映紀錄片《ヨウジヤマモト~時空を超える黒~》,正正收錄了這位黑色詩人為此兩季度生產的創作與製作過程,從時尚影像與人物中,再一次全面解讀大師的時裝哲學。

紀錄片還揭示了大師在工作室以外的真實生活原貌。(wwdjapan) 這紀錄片最令人津津樂道之處,是揭示了山本耀司在工作室以外那鮮為人知的一面,例如大師孤身隻影的日常生活原貌,當中節奏與興趣,相信已令大眾急不及待了解更多;片中他還會講述為何在不同的時代裏,品牌總不泛支持者的原因。紀錄片將分別在NHK電視頻道BS1與BS4K播映,前者放映日期為當地時間2019年5月2日(晚上十時至十時五十分);後者則為2019年5月11日(晚上十一時十五分至十二時零五分)。

屈指一算,今回已是山本耀司的第四部紀錄片了。除了2016年由德國籍越南裔導演Ngo The Chau所執導的《山本耀司時裝哲學》(Yohji Yamamoto Dressmaker)外,在1989年由德國新浪潮導演Wim Wenders執導的《Notebook on Cities and Clothes》,以及於2011年由Theo Stanley操刀的《This is my dream》,也同樣是不可多得的時裝紀錄片。

山本耀司如何看待生命、時裝、時間、關係,相信會在這部最新的紀錄片中娓娓道來。

