【山本耀司】全新紀錄片5月登場　Yohji工作室以外的真實生活日常

「對於我而言，創作是一生一世的事情。我們不能將生命與創作分割。」 這是看畢於2016年紀錄片《山本耀司時裝哲學》（Dressmaker）後，留下最深刻的對白。 三年後的今日，山本耀司最新紀錄片《ヨウジヤマモト～時空を超える黒～》（Yohji Yamamoto - Black on time and space）將於5月在日本電視台NHK首播，除展示了大師在工作室的日常外，還揭露了其時裝以外的面紗。

日本NHK電視台即將播映有關山本耀司的紀錄片《ヨウジヤマモト～時空を超える黒～》（wwdjapan）

+ 2

山本耀司於今年一月與三月分別發佈了品牌Yohji Yamamoto的2019至2020秋冬男女系列，台上的時裝意念與設計細節將他的個人風格表露無遺，不過對於站在後台，那個說話不多的Yohji，大眾卻是一知半解。今年五月，日本NHK電視台即將播映紀錄片《ヨウジヤマモト～時空を超える黒～》，正正收錄了這位黑色詩人為此兩季度生產的創作與製作過程，從時尚影像與人物中，再一次全面解讀大師的時裝哲學。

紀錄片還揭示了大師在工作室以外的真實生活原貌。（wwdjapan） 這紀錄片最令人津津樂道之處，是揭示了山本耀司在工作室以外那鮮為人知的一面，例如大師孤身隻影的日常生活原貌，當中節奏與興趣，相信已令大眾急不及待了解更多；片中他還會講述為何在不同的時代裏，品牌總不泛支持者的原因。紀錄片將分別在NHK電視頻道BS1與BS4K播映，前者放映日期為當地時間2019年5月2日（晚上十時至十時五十分）；後者則為2019年5月11日（晚上十一時十五分至十二時零五分）。

屈指一算，今回已是山本耀司的第四部紀錄片了。除了2016年由德國籍越南裔導演Ngo The Chau所執導的《山本耀司時裝哲學》（Yohji Yamamoto Dressmaker）外，在1989年由德國新浪潮導演Wim Wenders執導的《Notebook on Cities and Clothes》，以及於2011年由Theo Stanley操刀的《This is my dream》，也同樣是不可多得的時裝紀錄片。

山本耀司如何看待生命、時裝、時間、關係，相信會在這部最新的紀錄片中娓娓道來。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁