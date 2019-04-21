【設計】送上太空的未來派蜂蜜包裝　靈感來自寇比力克科幻經典

《2001: A Space Odyssey》（2001太空漫遊）是傳奇導演Stanley Kubrick的經典作品，那未來派的氛圍，除了深深影響往後電影創作外，那獨特的美學，也同時啟發不少設計，Undercover主帥高橋盾是其中，品牌FW18就帶來一個《2001: A Space Odyssey》系列，設計受全是受電影中的太空科幻而來。在Undercover前，英國Simon Spurr和日本Atsushi Nakashima都先後發表受這電影啟蒙的系列。

《2001: A Space Odyssey》對後世不同創作都帶來深遠影響（網上圖片）

其實除電影和時裝外，原來《2001: A Space Odyssey》的影響力還來到產品包裝設計上。說到蜂蜜產品，相信大家聯想到的，除了那經典蜜蜂群變大鬍子的商標，以及十居其九的圓形透明樽，很難跟太空、科幻、迷離等虛無字眼連成一線。不過，有廿五年歷史的西班牙蜂蜜品牌Honeygreen+，卻打破這行業的傳統常規。

受《2001: A Space Odyssey》影響時裝設計：Undercover（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

製作蜂蜜，理所當然地希望給予大眾大自然、天然、健康等正面形象，雖然Honeygreen+一直堅守無添加的純天然路線，但今次設計卻反其道而行，找來同鄉設計工作室CuldeSac Custom操刀，設計出一系列別樹一格的蜂蜜包裝。

CuldeSac Custom為Honeygreen+帶來充滿未來主義的蜂蜜容器設計（CuldeSac Custom）

是次項目是以「Innovation By Nature」為設計概念，Culdesac Custom表示受《2001: A Space Odyssey》未來派色彩所影響，設計出全透明的長方形容器，令人們可以清楚地看到蜂蜜的顏色、紋理、密度和質感，因只存放九成容量，從而通過當中氣泡遊走，了解到不同蜂蜜的相異之處。除了包裝上創新外，這項目標也帶出將蜂蜜送上太空的想法，以兩米高的運輸箱，盛載不同的蜂密容器，在燈光映照下，猶如莊嚴的「蜂蜜燈」般，令這種天然食材多出一份不吃人間煙火的美麗。

為蜂蜜送上太空而設計的運輸箱（CuldeSac Custom）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁