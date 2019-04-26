【專訪】BALENCIAGA港產模特兒梁柏霆：音樂、藝術與美是同一條線

今年三月，BALENCIAGA時裝騷上，竟然破天荒驚現香港面孔，也正是其品牌歷年來首度採用香港模特兒，他名叫梁柏霆，當時他身穿整套銀色絲絨服裝，並自信地在騷場上行走。 梁柏霆作為土生土長的香港人，是次《一物》邀請到他帶我們走過旺角大街小巷，包括信和古音坊、先達總統琴行及現時點玩具店，講述人生經歷與轉變，再從中作出最真實的自我介紹。

梁柏霆現為自由工作者，既是攝影者又是模特兒。（攝影：鄭子峰）

生活未必如此平淡？

梁柏霆現為自由工作者，既是攝影者又是模特兒，閒時更會玩音樂，甚至連茶餐廳也做過。曾是本地獨立樂隊The Yours和Ex-Punishment主音歌手兼結他手，其後曾於連卡佛與Joyce Boutique擔任櫥窗設計師及造型師。直至某段時間，他下定決心辭去安穩的全職工作，全心全意當個Slash：「我從來沒有想過自己能成為一名自由工作者，但忽然之間卻想跳出Comfort Zone，嘗試新的挑戰，又在想生活未必是如此平淡。」

生活未必如此平淡。 梁柏霆

對於梁柏霆來說，他的幸福源於冒險。（攝影：鄭子峰）

那麼平淡是一種幸福，抑或是一種無聊？對於梁柏霆來說，他的幸福源於冒險。「從來都不想固定做死某樣工作，也沒有想過固定只當模特兒、攝影師或音樂人。」常聽說：「興趣不能當飯吃！」梁柏霆卻只為興趣而工作，並不是為工作而工作，也正因為踏上自由的道路，盼望從中一路發掘自己的喜好，決定做個自由工作者。

我享受當一個模特兒。 梁柏霆

首位踏上BALENCIAGA時裝騷的香港人



特別從這幾年開始，時裝品牌使用素人模特兒行騷的情況，像是愈來愈普遍。「其實每個人都有潛力做模特兒，只要對自己身體充滿信心，每個人都有他美麗的地方。」當然專業與業餘的模特兒，兩者肯定是有分別的，走上過BALENCIAGA時裝騷的他，也說做專業模特兒並不容易：「BALENCIAGA要把我的行法，訓練至他們的準則之下。」



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梁柏霆：「每個人都有潛力做模特兒，只要對自己身體充滿信心，每個人都有他美麗的地方。」（攝影：鄭子峰）

最令人感到好奇的是，梁柏霆為何會被BALENCIAGA選中當模特兒？原來約兩年前，他於社交平台上，認識了一位朋友，當時不知道他正在為BALENCIAGA工作。「首次碰面時，他竟然說替我拍張照片及拍下行走的短片。那個時候才知道，他原來是想找我試鏡。」雖然期後一直沒有接到任何消息，本以為失敗了，誰不知臨行騷前兩個月：「他告訴我上次試鏡的照片，設計師（Demna Gvasalia）非常喜歡，並想找我到當地再試鏡。」人生就是如此奇妙，其實每次柏霆做模特兒所獲得的機會，都是由朋友介紹或是機緣巧合，而好的機遇也使他踏上國際舞台，為港爭光，證明他真是個幸運兒。

先達總統琴行（攝影：鄭子峰）

音樂、藝術或美，三者是一條線



「音樂、藝術或者美，三者是一條線、一個Package。」三種載體，通通載滿了他最個人的情感，而音樂卻是他最好的伴侶，學生時期已開始玩音樂，而是次《一物》的專訪地點，基於柏霆的意願，設於先達中心樓上的總統琴行拍攝，而此間古舊的老式Band房，究竟埋藏了多少回憶？「《一物》之前報導中所提及過的（The Yours）唱片，全部都是在這間房間裡錄製和創作，我與隊友花了許多時間在這裡（總統琴行）創作。」這個回憶之地，留下了屬於他們的歷史足跡。「就算現在有許多其他工作，我從來都沒有放棄過玩音樂！」地下樂隊向來都不商業化，雖說不多人認識，但他與隊友仍然默默地做好音樂。

先達總統琴行（攝影：鄭子峰）

最後，問到他最擅長的工作是甚麼，答案卻是做音樂或攝影：「任何工作我都是用一個心態去做，譬如我做攝影，並不是從專業途徑學回來，器材都是利用十分便宜菲林相機來拍攝，而做音樂亦沒有認真學過甚麼樂器，都是出自每個人對事情的看法及角度，才是最重要的。」

千萬不要把自己侷限於框架之中，或許跳出人生框架，才能真正的活出自己，就如梁柏霆一樣。

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