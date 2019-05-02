戰爭中誰在意時尚？烏克蘭閨密經歷革命　創國際睡衣品牌醒着做夢

「我想創業！」這句話也許你在內心已經吶喊過數千遍，但你真的有行動嗎？你每天還為了生存營營役役，抱怨工作煩人，生活艱難，尋到理想的職業已經幸運，創業只是一個空想。 不過，兩位來自烏克蘭的女生 Kate Zubarieva 和 Aysa Varetsa，卻能放棄令人羨慕的工作，把自己異想天開的想法變成國際品牌：Daily Sleeper。

兩位來自烏克蘭的女生 Kate Zubarieva 和 Aysa Varetsa，放棄了令人羨慕時尚雜誌編輯的工作，把自己異想天開的想法變成國際品牌：Daily Sleeper。不過，她們並非一開始就一帆風順（Daily Sleeper IG）

她們把睡衣搖身一變成風靡全球的街頭時尚，一打開 IG，你便看到時尚達人們穿着有鴕鳥羽毛底邊的鬆緊褲，這就是她們的作品。

以誇張的鴕鳥羽毛底邊作為睡褲褲腳裝飾，是Daily Sleeper的招牌設計▼

+ 5 + 4 + 3

Katya和Aysa二人都持有碩士學位。Katya修讀國際新聞學，而Aysa則修讀市場營銷，畢業後兩人都曾在時尚雜誌工作，兩人在ELLE雜誌結緣，同時開始了時尚的濫觴。這時她們每天都為各種時尚物撰寫了大量的文章，在別人看中都羨煞旁人，但二人卻意識到這並不是她們想要的。

毅然辭職

二人對工作感到惘然，不想滯留於此，所以決定辭職，尋找自己的理想，Katya離開了雜誌主編之位，重返校園，讀宗教研究；而 Aysa 則萌起了創業的想法，開始研究如何成立品牌，但當時烏克蘭整處於水深火熱之中，她們都有參加遊行。縱使理念獲勝，但革命的代價十分高，當時烏克蘭每個人心中都活在恐懼中，這次的經歷令我們更清楚自己的理念——「在簡單的情況帶來快樂」，這是 Sleeper 的起點。

看似隨性之下，Kate Zubarieva和Aysa Varetsa都是勇於追尋理想的女生，因此一拍即合▼

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為什麼是睡衣

她們希望建立一個具有強大美感的品牌，同時可以滲透到生活，而睡眠不僅對我們很重要，也是簡單快樂的根源 。「我們見到穿着精緻的睡衣睡覺的人，有一份優越感」。關心人的需要，希望人能夠在日常生活找到快樂與美麗，設計出可以從睡眠直接穿到日常生活中的服飾，就是 Sleeper 的理念。

革命與起步

「其實在烏克蘭要創立一個可作為日常服裝的高端的睡衣品牌是一個瘋狂的想法。」主理人憶起當時起步，都忍不住偷笑。烏克蘭經歷了兩次革命，國家常常都處於戰爭之中，大家都不太重視生活的小事與時尚。當想開展事業之時，Aysa一到達新城的火車站時，街頭便爆發了暴力抗議活動，幾天後，更有 82 人喪生，一千多人受傷。在革命時，誰會在意穿什麼？不過她們並沒有止步，她們花了 2000 美元推出 Sleeper，兩人尋找裁縫製作幾件睡衣，自己建造網站，找朋友幫助拍攝穿着這些服裝系列。

2014年，烏克蘭國內爆發革命。Aysa一到達新城的火車站時，街頭便爆發了暴力抗議活動，幾天後，更有 82 人喪生，一千多人受傷。在革命時，誰會在意穿什麼？不過她們並沒有止步（pinterest）

扭轉時尚

二人十分重視裁縫，為了確保質量，他們搬進了自己的工作室，並聘請了一支具有數十年經驗的裁縫團隊。每件衣服都是手製，需要 8 到 12 個小時才能縫製好。她們堅持僅用天然、環保的纖維，如有機亞麻與絲綢。完成了第一批服飾，她們便聯繫時尚記者，幾週之內，更登上了 Vogue Italia，其他雜誌也相繼報導，引起大眾的注意。Sleeper 的衣服看起來像睡衣，但只要配搭高跟鞋與皮夾外套，已經是派出約會的穿着；配搭西裝外套和靴子，就可以上班。亞麻長袍也非常合適旅行渡假之用。

按圖看Daily Sleeper將睡衣變成時尚的魔法▼

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Sleeper 的獨特與前衛性，很快獲得了名人與時尚的追隨者，包括女演員 Emily Ratajkowski、歌手 Rita Ora、時尚企業家 Mira Duma 等等。到了到2016年，巨星如 Kim Kardashian，Rihanna 與 Selena Marie Gomez 更穿着她們的系列出席紅地毯，掀起一陣狂風。創始人認為，作為日常穿着潮流的睡衣已經成為主流，「我們看到美國人越來越希望每天都穿得舒服，同時又不失時尚」。連Harrods、Moda Oparandi、Opening Ceremony和Barneys等大型百貨公司都希望入手 Sleeper 的服裝。現時主理人已經進軍紐約，因為 80％的銷售額來自美國市場。去年，該品牌表示收入增長了150％，相當可觀。

Sleeper 是睡眠者的意思，我們睡覺時會做夢，為何醒着不能做夢呢？這兩位來自烏克蘭的女生讓我們看到醒着做夢的精神。如果你有一個非想實現的夢想抑或想法，勇氣是必須（pinterest）

成為自己

「我們對自己的決定感到非常滿意，沒有任何遺憾，也曾後悔，縱使經歷了很多錯誤，但轉換了職業後，帶來很多驚喜，充分實現自己的潛力，是我們人生最重要的一課。」她們二人都是有想法的女生，也許你也一樣，有着自己的創業夢，但因恐怕卻遲遲不起步，她們二人在最艱難的環境，成功殺出一條血路，其實你也可以。「永遠跟隨你的心、什麼都不怕、不要妥協、永遠保持初衷。」這是二人的強大的理念，也是她們的建議。

Sleeper 是睡眠者的意思，我們睡覺時會做夢，為何醒着不能做夢呢？這兩位來自烏克蘭的女生讓我們看到醒着做夢的精神。如果你有一個非想實現的夢想抑或想法，勇氣是必須。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】