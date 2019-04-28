60歲「最潮老爸」開IG分享日常穿搭　網民讚爆：風格很像陳冠希啊

老爸衣着一定是老土嚴肅？看過台灣一名60歲的爸爸示範再說吧，這名潮爸頭戴「賊仔帽」，米白色輕西裝配黑色內搭T恤，再加上紳士褲和輕鬆布鞋，穿搭比後生仔更帥。兒子見其爸爸衣着滿有風格，因而在討論區發帖上載數張「潮潮老爸4月精選穿搭」的照片公諸同好，引來大量網民讚好，不少人亦感羨慕：「你爸風格很冠希（陳冠希），帥」。 除了在討論區分享穿搭心得，兒女亦幫潮爸開設Instagram「papaootd」紀錄他的日常衣着，5個月來吸引逾2400名粉絲追蹤。

兒子見其爸爸衣着滿有風格，因而在討論區發帖上載數張「潮潮老爸4月精選穿搭」的照片公諸同好，引來大量網民讚好。（ig「papaootd」圖片）

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台灣一名男網民上周在Dcard討論區發帖，分享其「潮潮老爸4月精選穿搭」，並指老爸最近較喜歡穿西裝和吊帶褲，又上載4張他的穿搭照。只見爸爸不時戴上小偷帽或圓頂帽，吊帶褲、西裝褲或是燈芯絨褲都同樣「carry到」，穿上皮鞋、布鞋亦得，每個組合都是他出門口時花盡心思的配搭。

帖文引起熱議，不少人都留言直呼「太帥了」，又指穿搭可能比兒子更好看，「很會搭配，心態一定很年輕」，並紛紛留言拜服：「我輸了！」有網民則突破盲點稱，樓主老爸身材維持得很好，「哪像我爸胖到幾乎很難駕馭一般版型的衣服 」。

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兒子表示，老爸是一名藝術工作者，從以往到現在，每天都會花心思在穿搭上。（ig「papaootd」圖片）

這位爸爸今年60歲，不單止衣着緊跟潮流，更在兒女協助下開設IG，記錄日常穿搭，果然是「最潮老爸」。其兒子接受《香港01》訪問時表示，老爸是一名藝術工作者，從以往到現在，每天都會花心思在穿搭上，故希望在IG上能展現穿搭的風格與態度。他又不禁稱讚爸爸，「穿的很有自己的風格，根本不像60歲的感覺」。

兒子表示，他和妹妹跟老爸可能較其他父子之間的話題多，潮流衣着固然是日常話題之一，「我們跟老爸之間相處就像朋友一樣，無話不談」，兩父子還會一起買衣服，一起去逛街，「有時候我跟他還會互相穿對方的衣服」。