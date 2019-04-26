跟10個台灣Youtuber學創意穿搭　矮人秒增高、情侶古着瞬間搶Fo！

Youtube 近幾年的興起蠻讓編輯意外，也發現不少人會在上面分享穿搭心得，或是用不同方式介紹穿搭，Vlog、改造、開箱，讓穿搭不再只有一面而是更立體。就我所知，有不少影片創作者私下的穿搭也非常具看頭，但不會是此篇的重點。這次介紹的Youtuber主要以講服裝穿搭為主，當中有些內容彩妝、髮型也有涉獵，畢竟穿搭強調的是整體性，（而且女性講穿搭不講妝髮的 Youtuber 少之又少）至於之所以會想設定這個主題，主要是因為編輯本人Youtube 中毒頗深，想藉此看看大家是如何用新形式介紹穿搭的，讓我們一起開始研究吧！

（小屁孩、圈入準、有禮貌穿搭、家庭兄弟、Meg Lu、三十而立IG）

1. 小屁孩 XiaoPiHai

相信喜歡球鞋的朋友對「小屁孩」一定會不陌生，像編輯也是從他的球鞋開箱一路看過來，現在的他會綜合性的分享日常、活動、近期企劃，當然還有自有品牌FUTUREMADE STUDIO，風格正是體現他的日常穿搭取向，結合軍裝與街頭元素，素面為主強調剪裁與用料。他的穿搭主要有兩種，其一是個別單品的變化，像是用兩條褲挑戰一周穿搭，或是開箱球鞋時習慣性的演藝兩種類型。當然有趣的剪輯手法，是編輯認為看久不會乏味的一大原因。

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2. THE SHORTY 那個矮子

從名字就能看出，他講的是矮個子也能穿出好比例。當然最近延伸出用不同單品為出發點，下去穿搭示範的單元，至於編輯個人蠻喜歡「街訪女生喜歡的男生穿搭風格」，雖然不是什麼新鮮題材，但隨着不同時間、地點、流行的變化，每個人的喜好也會隨之改變，每次還是會學到新東西。他的穿搭會以素色為主，並搭配一個重點單品來增加視覺焦點，風格混合軍、工等流行元素，喔對了，還要配上一個痞痞的表情。

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3. 家庭兄弟 Familybros

由兄弟倆人共同創立的頻道，以前編輯就因為喜歡他們偏向日式寬鬆的穿搭方式而關注他們，如今嘗試用影片跟大家傳達他們的想法。如果好奇他們都在哪買東西或是怎麼穿球鞋，可以訂閱他們。另外還有古着活動、日本購物行程推薦，編輯認為介紹得極之詳細，相較於 Vlog 的邊講邊錄音，他們會事後錄音再註解，讓有興趣的人能清楚，這點從他們 Instagram 上用心的排版和穿搭也能看出端倪。

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4. Watson’s Closet

「Watson」身上有許多日本品牌，但是穿出的偏向中國傳統味道，當然還是有街頭的一面。編輯甚至認為配上台灣在地古色古香的背景非常接地氣，至於他的頻道在短短一個月內就累積 8 條的出片量，就剛起步的頻道來說算很多的，其中男女老少皆適用的「三大穿搭重點大解析」則從顏色、版型、用料三個角度切入，另外還有藉由品牌介紹來呈現身上的單品，內容更為深入。你有發現Watson身上不乏刺繡元素嗎？

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5. 有禮貌穿搭

如果你覺得前一位是很新的 Youtube穿搭客，那這位「有禮貌穿搭」就更新了！其實他經已在Instagram上經營好一段時間，內容主要是當日身上單品的擺拍（旁邊那張是刻意找了張有人的），不過影片上講解就會比較重，像是日前的軍裝4種混搭術，一秒就能有型，學到如何把軍裝穿的整齊乾淨。想研究這類穿着方式的不妨可看看，我想他們就是不浮誇的視覺中，仍保有穿搭講求特色的精神。

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6. Chainloop Your Life.圈入準

想玩紳裝的朋友我會推薦「圈入準」，不走專業的制式紳裝派，而是用混搭方式來玩穿搭，就像日前Suit Walk活動他就外加一件M65軍裝大衣，當然內部的套裝仍非常到位，既然是紳士除了衣着之外，舉止禮儀到面容保養都要有，圈入準也會有髮油的一系列介紹，至於用Rogaine來生鬚是否有效？就去看圈入準的實驗找解答吧！

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7. 矮克特

看完圈入準，接着是他的好朋友「矮克特」，我是透過「台客Suit Walk也可以很時髦」這部引片發現他。讓編輯比較驚訝的是，他竟然自己打版、製作一件西裝外套，也能就此看出他對版型的拿捏，和自己身型比例的了解，這也是穿搭很重要的一環，如果是預算有限的學生族群又想要接觸穿搭，我覺得矮克特會是不錯的入門對象，至於風格上會以簡單中加入正裝元素。

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8. 三十而立 stream

接着是以古着風格為主的情侶「三十而立stream」，從「過年買新衣跟着阿頨逛台南古着店」就能看出他們的喜好，當然生動自然的拍攝方式，更是讓編輯想推薦的主因。另外，他們的改造企劃也是編輯少數看過有很大轉變的案例，前後差異之大，看完心理就暗想原來穿搭真的能改變一個人！至於如果你是尋找情侶穿搭靈感的話，也能看看他們的異中求同的巧思。

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9. 居妮 Ginny Daily

接着輪到女生，主題涵蓋穿搭、妝容、髮型、購物、日常等綜合面相的「居妮」，風格上以韓風、清新可愛為主，粉嫩的視覺是她的特色，相信也是現在不少女生喜歡的穿着類型，至於想看居妮多變的路線化，可以看「穿搭風格 PK 賽男女眼光大不同？」這段片，裡面從少女、優雅到運動都有，但主軸還是圍繞在韓系為主。

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10. Meg Lu

「Meg」最早是以穿搭起家，她在訪談中表示過穿搭是受媽媽和阿姨影響，把自己打扮得漂漂亮亮就是從小的願望，至於會成為 Youtuber，她自己也感到很意外。雖然最近她的影片慢慢轉為記錄生活為主，但是點進她的 Instagram 仍可發現她依舊堅持着穿搭，就像始終保持她一開始創辦「365 Daily Wear」的精神一樣。另外，Meg前陣子搬去日本，如果好奇她在那邊生活有什麼不一樣，也可以訂閱她的頻道。

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