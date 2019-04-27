【職場穿搭】配搭有層次、少戴飾物　8招穿着技巧免汗漬現形！

春季雨季仍未過去，高溫已經逼近！日日令打工仔汗流浹背，產生汗潰、汗臭，不免破壞職場形象。其實運用好八個穿搭技巧，打工仔可以預防出汗，避免汗漬，維持職場形象。

夏天潮濕悶熱，上班要正式打扮的打工們為了不留下汗潰、汗臭，都要花費心思使用各種小技巧。（GettyImages/VCG）

出汗和汗臭

一到夏天就會出汗，身體透過流汗調節體溫是自然的生理現象，只是汗漬沾染到打工仔的返工衣服上總會留下不潔、尷尬之感。加上香港天氣格外潮濕悶熱，但考慮行業和公司的著裝要求，打工仔總不能穿背心上班。另外，當汗水過多，皮膚細菌大量繁殖，就會產生異味，引起汗臭問題。所以，打工仔的一大夏天穿搭煩惱就是止汗、除臭，以保持職場的得體形象。

說到止汗，其實有兩種方法達到目的：預防出汗及吸汗防漬。這兩個目的都能透過穿搭技巧來達到。以下會就兩個目的各分享四個穿搭技巧。

預防出汗

1‧【別戴過多飾品】大件、存在感強烈的頸鍊和手鍊雖然十分好看有型，但它們份量不小，自然會焗著手、頸部位的散熱。夏天就連飾物都要輕身清爽。（Pinterest）

吸汗防漬

1‧【選擇深色衣服】雖然深色吸熱，但深色衣物的好處是可以把汗漬（以至任何污漬）隱藏起來。一些中性顏色例如白、灰、米會令汗漬非常顯眼，而黑、海軍藍、褐色則會較容易掩蓋汗漬。（Pinterest）

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