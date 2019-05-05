【COMME des GARÇONS】時裝騷音樂專輯再版　別注Tee比唱片更貴

論一個時裝品牌前衞與否，是否有着前瞻性，有時除了直觀地品評它的服飾設計、以至形象包裝外，其實它的經營理念、生產模式和市場定位其實同等重要，就例如川久保玲的COMME des GARÇONS，衣服上的創新前衞人盡皆同，但事實她偉大之處遠不止於此，事關早在1980年代，COMME des GARÇONS就曾邀請各大藝術界別的精英合作，推出音樂專輯和實體雜誌……

當然於現今世代一個時裝品牌推出周邊配套單品，經已是普遍不過，但現在說的可是30年之前的事啊！沒有當日COMME des GARÇONS的高瞻遠矚，今日時裝工業的營運模式，一定不會如此模樣。而縱然CDG當日炮製的兩張音樂專輯：《COMME des GARÇONS Volume One》（1988年）和《COMME des GARÇONS Volume Two》（1989年），對於年輕一代而言已經是相距甚遠，但時裝愛好者要覓得這件具有歷史意義的藝術大作，也並非遙不可及，亦不一定要上eBay，只因乘着這兩張唱片的30周年慶生，COMME des GARÇONS方面最近就決定重製作品，將它們打造成全新唱片《COMME desGARÇONS》和《CDG Fragmentation》，封面革新了之餘，亦推出了相應的服飾單品，日本人，果然最曉做生意！

《COMME des GARÇONS》、《CDG Fragmentation》各售¥3,200日元。（houyhnhnm）

不過是留意的是，川久保玲是時裝設計方面的鬼才，而非音樂方面的大師，所以當初這個音樂唱片企劃雖然由COMME des GARÇONS方面提案，但真正領導唱片製作的主腦人，卻是音樂人Seigen Ono小野誠彦。

小野誠彦。（網上圖片）

小野誠彦出生於1958年，屬avant-grade音樂流派的大師，製作過的專輯多不勝數，亦曾與坂本龍一進行合作，據小野先生自己的回憶，在1987年的一天他突然收到COMME des GARÇONS的邀請，希望與他合作，製作一些“沒有人想要使用或他尚未聽過的音樂”（誰も、まだ聴いたことがない音楽を使いたい）和“讓衣服看起來很漂亮的音樂”（洋服がきれいに見えるような音楽を），雖然意念極盡前衞抽象，但小野誠彦卻認為富有挑戰性，欣然接受邀請，並在1988和89年先後《COMME des GARÇONS Volume One》和《COMME des GARÇONS Volume Two》兩張音樂作品，除自身創作外，當時活躍於紐約的先鋒音樂家，如Bill Friselle、Art Lindsay和John Joan等等亦有參與其中，曲風融合爵士樂、古典音樂等等元素於其中，委盡多元化，給人耳目一新之感。

索價¥13,000日元的別注Tee。（houyhnhnm）

或許文字上的描述有點抽象，還是快人一步購買重製版最實際（分別CD和黑膠唱片版本發售），現在日本各大COMME des GARÇONS專門店就有發售，香港亦有部份唱片公司引進其中，而除了兩張重製版專輯外，今次30週年慶生企劃亦特別推出了別注服飾，乃是兩款以唱片封套為主題的T-shirt，衫身上的烏鴉圖案雖然精美，卻索價¥13,000日元，比起企劃中的主角：CD和黑膠唱片還要貴上一倍有多，委實是「妹仔大過主人婆」。