【平成最後】令和年代兩大注目日本品牌　生活日常造就的設計細節

平成年代日本時尚潮流幾經高低起落，有山本耀司、川久保玲與三宅一生的80年代光輝歲月，又有由街頭引發的裏原宿文化中的A Bathing Ape、Undercover、Neighborhood、WTAPS、visvim等成功進佔海外市場，百花齊放。 明日（5月1日）日本正式步入令和年代，新時代新作風，暫且放下平時留意開的一眾平成經典，為新日牌作好準備。

SSZ設計深受衝浪、滑板、音樂等不同文化所影響（HOUYHNHNM）

當昔日替A Bathing Ape創作多個經典圖案幕後功臣SK8THING所創立Cav Empt愈賣愈貴，愈來愈多人搶的時候，這種回到80、90年代Loose Cut設計美學的擁護者，只好另找代替品，而得到Beams全力支援的SSZ，成為日牌的新寵。

SSZ由加藤忠幸創立，他本是Beams的Surf和SK8部門的買手，後來得到Beams的支持，為他開設支部SSZ，這三個英文字母分別代表Surf、Skate和Zine，而品牌的Logo設計則是取材自80年代美國Indie廠牌SST取經，要知道這廠牌曾帶來Sonic Youth、Black Flag、Dinosaur Jr等經典結他樂隊，可見除了衝浪、滑板與獨音出版外，音樂也是影響加藤忠幸設計重要一環。

SSZ將Barbour Bedale外套與小學生書包防水袋概念結合而成的設計（Beams）

SSZ設計不是行驚天動地的風格，表面上看似平平無奇，但內裡細節才顯示出加藤忠幸對實用與創意的追求，如他將英國老字號Barbour的經典Bedale防水褸設計加以改良，混合日本小學生常用的防水雨套，保留了Barbour原有的防水功能，同時又巧妙地注入日本傳統文化，實在令人佩服。加藤忠幸很喜歡收集不同剪報，然後拼貼出他自家的Zine，透過這些不同素材尋找創作靈感，他並不拘泥於英式、街頭或軍事等風格，而是如何設計出適合日常生活所用的服飾。

SSZ跟前《Popeye》雜誌Stylist長谷川昭雄品牌AH聯手打造新一代恤衫（HOUYHNHNM）

+ 2

聯乘亦是SSZ的拿手好戲，成立至今先後跟Vans、吉田Porter、Buzz Ricksons、Cav Empt、EVISEN等合作推出Crossover產品，今年年初更跟前《Popeye》雜誌Stylist長谷川昭雄（Akio Hasegawa）聯手，以「Skate & Travel」為主題帶來Oversized剪裁的日常服。早前，SSZ再接再厲，為長谷川昭雄跟時尚網媒HOUYHNHNM合作的品牌AH設計恤衫，從前平成年代，人們對COMME des GARCONS、Junya Watanabe的恤衫出品趨之若鶩，那些條子、拼布設計成不少時裝人衣櫥中不可或缺的單品，今次SSZ跟AH合作，帶來令和年代的完美恤衫典範，將Brooks Brothers傳統風格作變奏，除了改為Oversized外，在衫身兩邊更加入側袋，大大提高恤衫的實用度，令恤衫也可變成外套或作Shirt on Shirt配襯，這些巧妙的details正是SSZ吸引之處。

加藤忠幸喜歡剪報來汲取靈感（HOUYHNHNM）

說到平成年代大受歡迎的袋子，Head Porter波點、visvim背囊，還是一澤帆布Tote Bag？進入令和年代，Head Porter快成絕響，visvim亦不再以背囊作主打，至於一澤帆布經過離離合合後人氣也大不如前。

Aeta是低調、簡約與典雅（iroma）

假如說Aeta是令和年代最令人期待的袋子品牌，也許大家都會摸不著頭腦，不斷浮現「黑人問號」，然而當得知Aeta幕後主腦曾在另一袋子品牌CHACOLI擔任設計工作，就知道不容少覷。CHACOLI是由Auralee主帥岩井良太創立，這設計師創意無限，除了Auralee外，他又替戶外運動品牌Descente開發簡約日常服系列Descente Pause，而CHACOLI則是他另一傑作，帶來高質袋子。

不過，Aeta並不是CHACOLI延續或代替品，這兩個品牌風格完全不一樣，Aeta帶中性、典雅味道，同時也很低調。品牌用優質皮革打造袋子，雖然有Flat Tote、Shoulder S產品，但品牌不是全般走簡約路線，反之兩款小袋最為人留意，Waist Pouch是流行腰包變奏，為街頭設計換上High Fashion味，Shoulder Pouch更是將「多用途阿伯袋」大變身，高級鹿皮製作，裸色有點Hender Scheme影子，但Aeta整體感覺更Fashionable，相信這設計會成為Aeta長青單品，不斷推出各種顏色佔據令和年代的時尚世界。

Shoulder Pouch是Aeta將「多用途阿伯袋」來個大變身（Cover Chord）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁