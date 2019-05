Nike聯乘柴犬Bodhi　擁36萬IG粉絲狗明星可能是世上最潮的汪星人

可能是全球最Fashionable的柴犬Bodhi,這幾年頻頻曝光於不同的時裝平台上,Intagram更擁有30多萬的Followers,成功俘虜天下。 今回這位柴犬界「名模」則激發起Nike的創作靈感,今年夏季T-Shirt以Bodhi頭像為設計重心,鍾情於毛孩的愛好者絕對不容忽視!

NIKE Sportswear 2019夏季T-Shirt,印上Bodhi模樣。(NIKE)

Nike剛上架的兩款夏季T-Shirt,皆以「Shiba Inu Pup」為主題,特意用上向來有「The most stylish dog in the world」美譽的柴犬明星Bodhi,作為印花設計的主角,盡顯Bodhi英俊瀟灑的一面。

相信Bodhi的忠實粉絲絕不會放過這件可愛T-Shirt。(NIKE) 雖然兩款印花圖案同樣用上Bodhi作為設計亮點,但其設計細節則各有千秋。首件可見Bodhi的造型,牠穿上夏威夷襯衫,內襯Nike T-Shirt,再配上一副黑墨眼鏡,那橙色背景,令整體視覺效果充滿度假氣氛,擁有夏日風情之感。而另一款設計,則將Bodhi配上墨鏡的頭像變成Monogram,前方胸口不忘加上的Nike特大Logo,同樣以漸變橙色示人。兩款T-Shirt經已在atmos線上店鋪公開發售,價錢則分別是4,000 日圓(約港元280)與2,500 日圓(約港元175) 。

兩位主人以Bodhi的名義,創辦「MENSWEARDOG」品牌。(mensweardog) Bodhi之所以能夠在眾犬之中突為而出,全賴兩位主人David與Yena一直悉心栽培其造型上,多年來堅持為Bodhi拍下各式各樣的時裝造型照,並公開發佈於分享平台上,為愛犬開拓模特兒之路;繼後更以Bodhi的名義,創辦「MENSWEARDOG」品牌,網站除主打寵物服飾之外,更有推出「FOR HUMAN」的單品,若然是Bodhi的粉絲,主人與寵物穿上同一品牌,人狗「潮」未了。

