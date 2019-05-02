Nike聯乘柴犬Bodhi　擁36萬IG粉絲狗明星可能是世上最潮的汪星人

可能是全球最Fashionable的柴犬Bodhi，這幾年頻頻曝光於不同的時裝平台上，Intagram更擁有30多萬的Followers，成功俘虜天下。 今回這位柴犬界「名模」則激發起Nike的創作靈感，今年夏季T-Shirt以Bodhi頭像為設計重心，鍾情於毛孩的愛好者絕對不容忽視！

+ 4 + 3 + 2

NIKE Sportswear 2019夏季T-Shirt，印上Bodhi模樣。（NIKE）

Nike剛上架的兩款夏季T-Shirt，皆以「Shiba Inu Pup」為主題，特意用上向來有「The most stylish dog in the world」美譽的柴犬明星Bodhi，作為印花設計的主角，盡顯Bodhi英俊瀟灑的一面。

相信Bodhi的忠實粉絲絕不會放過這件可愛T-Shirt。（NIKE） 雖然兩款印花圖案同樣用上Bodhi作為設計亮點，但其設計細節則各有千秋。首件可見Bodhi的造型，牠穿上夏威夷襯衫，內襯Nike T-Shirt，再配上一副黑墨眼鏡，那橙色背景，令整體視覺效果充滿度假氣氛，擁有夏日風情之感。而另一款設計，則將Bodhi配上墨鏡的頭像變成Monogram，前方胸口不忘加上的Nike特大Logo，同樣以漸變橙色示人。兩款T-Shirt經已在atmos線上店鋪公開發售，價錢則分別是4,000 日圓（約港元280）與2,500 日圓（約港元175) 。

+ 3 + 2

兩位主人以Bodhi的名義，創辦「MENSWEARDOG」品牌。（mensweardog） Bodhi之所以能夠在眾犬之中突為而出，全賴兩位主人David與Yena一直悉心栽培其造型上，多年來堅持為Bodhi拍下各式各樣的時裝造型照，並公開發佈於分享平台上，為愛犬開拓模特兒之路；繼後更以Bodhi的名義，創辦「MENSWEARDOG」品牌，網站除主打寵物服飾之外，更有推出「FOR HUMAN」的單品，若然是Bodhi的粉絲，主人與寵物穿上同一品牌，人狗「潮」未了。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁