【經典復刻】眾籌重印72年慕尼黑奧運設計手冊　長青運動圖案設計

東京奧運即將在2020年開幕，日本在開幕倒數500日時公佈了火炬及各項運動的圖形設計。圖形設計由設計師廣村正彰操刀，以1964東京奧運的設計為藍本，延伸出50款新設計。 奧運會除了讓世界各地頂尖運動員齊集一起互相較量的地方外，同時是一個主辦國向世界展示國力的時刻，當中美術設計同樣是十分重要的一環。若果要數奧運會的經典設計，就不可不提1972年慕尼黑奧運會。

已故設計師Otl Aicher（1922-1991）。（Kickstarter）

當年的美術設計團隊由已故著名設計師Otl Aicher率領，他在1966年接下這項任務並設計出一系列Logo、圖形設計以及海報。團隊在設計過程中大量應用網格系統（grid system），各項運動的圖形以及Logo都是好例子，運動圖形均以水平、垂直以及45度去呈現，而Logo則是以放射性的幾何圖案組成太陽圖案，寓意新生的德國。

團隊在設計過程中大量應用網格系統（grid system），各項運動的圖形以及Logo都是好例子，運動圖形均以水平、垂直以及45度去呈現。（網上圖片）

另外，團隊選用了多種顏色作為各種設計的色調，如吉祥物「Waldi the Dachshund」就用了橙、藍、綠數種顏色。對於當時的德國而言，有著盼望、重生的意思。上年世紀70年代的德國經歷完二戰以及納粹的洗禮不久，又被分列為東西德，往往予人一種陰沈的感覺。《衛報》曾在1969年的報導中寫道：「Otl Aicher的任務是創造出開朗、輕鬆、充滿活力、非政治、樂觀、無意識形態的文化以及運動。」海報同樣用上多種顏色，更用上了色調分離的手法（posterization）去處理。

Otl Aicher的創作對後世有著深遠的影響，1972年慕尼黑奧運的設計亦成為經典，即使在數十年後的今天，亦不落俗套。近日，出版商Niggli Verlag在探訪奧運學者Markus Osterwalder時發現了一本屬於1972年慕尼黑奧運會的設計手冊（Design Manual），所以決定把設計手冊重印，並在Kickstarter上進行眾籌，時間由即日起至5月30日結束。項目已獲獲國際奧林匹克委員會（IOC）授權許可，對於平面設計有興趣的你可以到Kickstarter支持。

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