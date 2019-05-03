【A.P.C.】舊物回收換積分買新品　是推動環保還是變相鼓吹消費？

近年，環保企劃漸成時尚大趨勢，有些鼓吹古着服飾謹慎消費，有些品牌則開拓二手市場、有機材料等，類似計劃不斷有增無減。 法國品牌A.P.C.也來效法，正式宣告推出舊物回收計劃，容許顧客將品牌殘舊產品全部退回，並可換取積分。

法國品牌 A.P.C.正式宣佈推行「回收項目」。（A.P.C.）

消息指A.P.C.即將在美國全面推行舊物回收項目，顧客可將那些過時古舊的A.P.C.產品退回，同時可在商店獲取有關積分，這「送舊迎新」概念的確令不少顧客受落，他們既有藉口再次享受新品，又能同時以身作則推廣環保，一舉兩得。

不過，到底A.P.C.如何進一步處理那些被回收的舊衣物呢？

所有古舊的A.P.C.衣物亦可作回收，並可獲取積分。（A.P.C.）

A.P.C.的牛仔系列向來受歡迎，品牌亦望殘舊的牛仔產品得以回收。（A.P.C.） A.P.C.會將舊物發往到專注於處理回收的場所，並逐一將其進行分解，務求把衣物變回纖維，然後再度成為新產品的原材料。其方案完全達至循環使用、升級再造等環保理念，品牌創辦人Jean Touitou表示：「這造法賦予服裝第二生命，並能夠幫助那些不追求優質衣飾，只求一件完整無缺衣裳的人。」這番話解釋了這企劃的最終目標，卻未能盡道其概念根源。 Jean Touitou再分享：「小時候有一個經歷令我留下深刻印象。曾經看見他人收集一些吃剩的麵包，當時不知可解，其後才發現這些剩食，可轉化成有用食材，一個正宗的肉丸必須要用舊麵包作為材料。」Jean從未放下這個想法，現在更巧妙地應用於回收項目上，先由牛仔產品、Tote bag等單品開始，再慢慢延伸下去。

這是品牌其中一個支線系列「A.P.C. QUILTS」。（A.P.C.）

事實上，A.P.C.經已不是首次推廣環保時尚，品牌與設計師Jessica Ogden共同打造的A.P.C. QUILTS系列，先後推出以環保面料製成的坐墊、枕頭、床鋪等等生活用品，

將Jessica擅長的拼貼技法融入設計當中，令整個系列擁有統一的視覺美感之餘，又不失環保概念。

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