【Tilda Swinton】《復仇者聯盟4》古一大師　完美演繹雌雄同體

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avergers：Endgame）未上畫已經引起一番討論，上畫當日連六點早場都坐無虛席，可見其吸引力。 戲中扮演「奇異博士」師父古一大師（Ancient One）的Tilda Swinton，光頭造型極之突出，而她日常中展現的中性打扮，也同樣令人留下深刻印象。

《復仇者聯盟4：終局之戰》中光頭古一大師造型（電影劇照）

若果要數電影中的女角色，你可能會記得黑寡婦或是緋紅女巫，但近日電影中的另一角色引起了香港網民的熱烈討論，她就是飾演古一大師（Ancient One）的Tilda Swinton。在《復仇者聯盟4：終局之戰》，Tilda Swinton飾演的古一大師戲份並不多。不過近日卻因舊照而引起大眾討論。照片中的Tilda Swinton留著一頭長髮，充滿少女情懷，與電影中的造型大相逕庭，令不少人驚嘆其美貌，甚至被稱為「空靈美人」。有人笑言Tilda Swinton和惠英紅十分相似，繼Eric Kwok和徐錦江後，又有香港影星加入Marvel行列！

上周她被拍到穿著和式長外套、配粉紅色闊身褲出現在街頭。（網上圖片）

Tilda Swinton雖然已經58歲，但臉上的歲月痕跡並不多，視覺上比實際年齡年輕許多。現時Tilda Swinton以中性打扮為主，在紅地毯上亦不時以褲裝示人。上周她就被拍到穿著和式長外套、配粉紅色闊身褲出現在街頭。而回顧Tilda Swinton的紅地毯造型，用色風格強烈頗為強烈，由純白、全紅、全藍、橄欖綠以至不少人認為難以駕駛的「姣粉紅」，Tilda Swinton都曾放上身。但不論Tilda Swinton是穿裙抑或穿褲，都會散發出帥氣的特質，予人一種雌雄同體的感覺。

+ 4 + 3 + 2

Tilda Swinton視自己父親以及David Bowie為Fashion Icon，而David Bowie亦可說是雌雄同體的先驅，他在《Ziggy Stardust》中的造型就可見一班。不少Tilda Swinton的造型都是由其好友Jerry Stafford操刀，如《W Magazine》2011年八月號封面。

Tilda Swinton對於LGBT群體的支持更令人折服，2013年，即使俄羅斯政府頒佈了禁令，她仍敢於克林姆宮前手持彩虹旗幟拍照，以明其志。美貌以外，Tilda Swinton的心靈更值得人欣賞。

即使俄羅斯政府頒佈了禁令，她仍敢於克林姆宮前手持彩虹旗幟拍照。（網上圖片）

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