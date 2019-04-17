【Jude Jelfs】無視社會禁忌　以男、女裸體打造藝術家品　

雖然話近年社會的人文風氣日趨開放，但其實在「性」方面的意思形態，仍然相對保守濟後，著得性感一點到蘭桂坊，就斷定人家去「食洋腸」；到金像獎頒獎禮有女星不慎露出乳貼，萬千傳媒網民更唯恐不及地爭相報導和轉發人家的走光照，好像有乳頭是她人之專利，自己就沒有乳頭似的，無止境地將性方面的議題標籤化、滑稽化和妖魔化，還自覺好玩…… 其實「性」本身沒有問題，有問題是經常利用性來胡思亂想或胡言亂語的人。英國藝術家Jude Jelfs，近年就利用陶瓷藝術，將性器官和人體之間的關係，以最真情流靈的形式表現出來，不但大獲好評，更讓人進一步反思，甚麼是樂而不淫的背後動機，以及箇中意義。

Jude Jelfs的陶瓷作品是不雅還是優雅，其實只視乎觀賞者個人的觀點與角度而已，與作品本身無關。（Gentlewench）

佈置在室內空間當花瓶之用，極具格調。（Gentlewench）

Jude Jelfs的名字與作品，近年絕非單單是藝術界別的寵兒，即便時裝業界的前衞份子，亦對她的陶瓷藝術品鍾愛有加，英倫新興時裝店Gentlewench，正是首批將它引入店中的時尚單位，無論用來當花瓶用還是作純粹的藝術擺設計也好，仍然入目三份。

從圖中所見，這些Porcelain陶瓷有男有女，顏色亦各有不同，時而純白、時而沉黑，或以鮮艷作為主色調，再於陶瓷之上補上聊聊數筆，將人類與生俱來的肌肉紋理和生殖器官，平白地描繪出來，深刻有力。

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不過Jude Jelfs的藝術品其可貴之處在於，就算省卻以工描繪人體器官的畫法筆法，沒有繪聲繪影的乳房畫與陰莖圖，其實單憑她一雙製陶巧手，已能夠惟妙惟肖地，製作出男女輪廓分明的作品。只因Jude對男女之間的身材結構和體態比例，均有精準拿握：對於象徵女性的陶瓷，就會用上粗幻分明的對比法去突顯，下盤部份刻以橫向發展，中腰部份卻又特意造得纖細，對上胸部卻又處理得玲瓏浮凸（Jude Jelfs稱它為Flying Boobs），以如斯「大-小-大」的三層次結構，配合線條上的大幅度起伏，以塑造的女性婀娜多姿的「S形線條」，極之傳神。

至於男性陶器就走沉穩路線，人體的輪廓線條變化並不大，腰部與胸部之間的反差亦較細，整體結構以直向長方形為主體，變化度與風韻固然不及女性版，卻流露着一種雄深雅健的古樸風味，要慢慢嘴嚼，才見真味。可見論Jude Jelfs的陶瓷作品，繪畫性器官部份只屬錦上添花的修飾，陶瓷本身的結構、觸感與輪廓才是它的精華所在，建議大家購買下圖這些以Monogram Print取代生殖器圖案的版本，未見「畫公仔畫出腸」，卻是言有盡而意無窮，玩味精神更高。

將女性驅身配以花奔圖騰，甚有特色。（Rhoko）

Sandro Botticelli名作：《維納斯的誕生》。

有外國媒體問到Jude Jelfs何解特別鍾情於裸體藝術，她就強調年青時一趟佛羅倫斯之旅，對她影響深遠，事關她在當地的烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）裏，接觸到文藝復興時期大畫家Sandro Botticelli的作品，對《維納斯的誕生》等畫作上，繪畫女神驅體的線條與方法異常著迷，往後再揉合Henry Moore、Alberto Giacometti以至Picasso等雕塑大師作品精髓，致力探討雕塑與繪畫之間的關係與互動性，並將兩者合二為一，成就出自成一派的藝術品，而且價錢也十分吸引，平均都是£180左右就有交易，實在值得入手。

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