【Dior】BTS表演服飾交由Kim Jones操刀　為防彈少年團換上軍事風

近十年K-Pop風潮未曾退減，甚至直捲全球，整齊的舞步、節奏感強烈的音樂令人留下深刻印象。 K-Pop對於亞洲潮流文化的影響固然十分之大，走在街頭不難發現作韓風打扮以及化上韓式妝容的年青人，咬唇妝、T恤配高腰短裙、一字眉等等由韓國潮流文化衍生的產物在近幾年都大行其道，甚至改變了大眾對於男性化妝的看法，令這個觀念漸趨日常化。 眾多韓國男團中， BTS防彈少年團可能是最時尚的一隊。

BTS穿著Thom Browne登上《時代雜誌》封面。（網上圖片）

由少女時代、到PSY、到現時的BLACKPINK、BTS，可見「韓流」依然強勁。早前BLACKPINK受邀到美國節目上表演，BTS亦受邀出席格林美頒獎禮（Grammy Award）、Billboard Music Awards等國際盛事。在剛完結的Billboard Music Awards奪下由粉絲投票的最佳社群媒體藝人，以及最佳團體兩個獎項，BTS更全體穿上Thom Browne登上《時代雜誌》封面，風頭可說是無出其右，將K-Pop推向另一個顛峰。

（IG@mrkimjones）

BTS的影響力亦無容置疑，就連Dior主帥Kim Jones都要為他們設計舞台服飾。

昨日（5月2日、Kim Jones在社交媒體上發佈了一張草圖，圖中有七個人的身影並在上方印上Dior與BTS的logo，宣佈將為BTS設計舞台服飾。在草圖中，可以見到Dior Saddle Bag的身影，成員們軍事風的長褲以及靴，與BTS粉絲的稱號ARMY十分配合。

在公開活動中，BTS亦不時以Dior示人，如去年12月舉行的Mnet亞洲音樂獎頒獎典禮，成員們全部穿上Dior男裝2019年春夏系列，亦即是Kim Jones入主品牌後發佈的第一個系列。在表演時也曾穿上過印有Dior的西裝載歌載舞，不過就是品牌2018年的秋冬系列。

去年12月舉行的Mnet亞洲音樂獎頒獎典禮，成員們全部穿上Dior男裝2019年春夏系列。（網上圖片）

BTS作為韓國一線組合，影響力不容少覷。在韓流「步步進逼」的情況下，Kim Jones會為BTS設計服飾也不無道理。

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