【5分鐘讀懂ASICS × Westwood】用70年歷史經驗　成就破天荒聯乘

雖然時裝品牌運動品牌之間出現聯乘合作，已不是什麼新鮮事，但當Vivienne Westwood與ASICS的Collaboration消息流出之後（4月27日正式推出），就依然令全世界時裝愛好者興奮莫名，一來ASICS近年在球鞋市場可謂愈做愈起勁；二來西大后向來選材嚴謹，絕不「濫交」，能夠與之進行Crossover者歷來少之又少；三來這兩大品牌表面上毫不相干，風馬牛不相及，但只要認真鑽研他們的歷史軌跡，卻又發現彼此之間相似或者可以互補的地方著實多的是，尋尋覓覓了數十年，卻終於發現大家才是天作之合。 就仿如<<權力遊戲>>樣，每名主角的故事線，本來都是獨立分散，卻又隨着時間和局勢的推移，最終漸漸相遇並交合在一起，ASICS與Vivienne Westwood起初的故事，本來也是天各一方......

ASICS × Vivienne Westwood的首波乘聯系列，4月27日正式開動。（ASICS）

Vivienne Westwood一生都以敢作敢為而見稱。（網上圖片）

Vivienne Westwood 永遠站在強權的對立面

一個明顯的共通點，就是無論是ASICS這品牌，抑或是Vivienne Westwood設計師本人也好，他們都是源自二次大戰之後，一個百廢待興的時代。先是Vivienne Westwood，本名Vivienne Isabel Swire的她出生於1941年英格蘭北部的Cheshire，在她童年歲月裏，國家經歷了戰爭和戰後的重建，社會一片蕭條，父親來自藍領工人階級，在那個時局裏生活自不然相較貧困，據後來西太后的電視節目所講，她還是在大約10歲左右的時候，才第一次品嚐到香蕉的味道。不過縱然生活逼人，Vivienne自少仍得到父母愛鍚，讀書方面也天資聰穎，在中學時期就屢屢獲得獎學金，當時她的志願，正是要成為一位春風化雨的教師。

孩童時代的Vivienne Isabel Swire（右下）。（網上圖片）

及後憑藉自己努力，Vivienne Isabel Swire終於如願以償成為教師（1962年亦遇上她的首任丈夫Derek Westwood），然而雖然她深受學生愛戴，但其揚脫個性與前衞作風卻不被校長及同事所包容，Westwood亦開始意識到自己的性格志向，可謂與世俗主流價值觀大相逕庭。不過Vivienne Westwood一生的轉折點，還是在於1965年，那一年她方過弟弟介紹，認識了在策劃組織樂隊的經理人Malcolm McLaren，二人不但志趣相投地一見鍾情（這也當然導致了西太后與Derek Westwood的離異），這位新男友更鼓勵Westwood積極參與時裝設計，請求為自己製作Teddy Boy clothes，將她正式引向時裝之路，如是者1971年她就毅然辭去教師工作，並於McLaren於430 Kings Road地段開設服飾店Let it Rock，主打Punk或其他標奇立異服飾，萬世風雲由此起。

Malcolm McLaren與Vivienne Westwood。（CR Fashion Book）

+ 3 + 2

之後的發展也可後世許多人所知曉一樣，Let it Rock與1972年改名作Too Fast to Live, Too Young to Die，並開始設計大量具挑釁性意味的T-shirt，為衞道之士所不容；到1974年再改名為Sex；到1975年隨着Sex Pistols樂團的誕生（Malcolm McLaren是樂團經理人），Punk龐克文化發展至高峰，Vivienne Westwood也憑藉為Sex Pistols製作專屬服飾已聲名大噪，Seditionaires色彩的戀物癖造型、索帶以至安全別針，均隨着一首《God Save the Queen》而散播到全球各地，亦可見自戰後的時代裏，Vivienne Westwood一直是與主流對立的象徵，和精神領袖。

Vivienne Westwood首個時裝發佈會。

Squiggle 波紋圖案。

然而，任Vivienne Westwood在整個1970年代再火紅也去，她與高裝時裝領域仍然相去甚遠，正式的觸發點要等到80年代，當時Vivienne Westwood與Malcolm McLaren都覺得龐克文化已然變了質，由原來的非主流變成了主流，因而覺得不是味兒，並誓要在自身創作導路上找尋新出路，先將自家時裝店改名為Worlds End，並於1981年以Vivienne Westwood的名義，於倫敦舉行第一場秋冬時裝發佈會，當季以「Pirate 海盜」為主題，以後現代主義方式呈現15-17世紀大航海時代中海盜的裝束，本來已吸引，更出色的是西太后進一步注入個人想像力於其中，將注目度高的Squiggle波紋圖案貫穿系列之中，不但為服飾增添了派對狂歡意味，也使到Squiggle圖騰成為品牌往後的永恆經典，傳頌至今。

樂團Culture Club靈魂人物Boy George當年也是Vivienne Westwood Pirate系列的擁戴者。（hero-magazine）

Boy George 。（網上圖片）

而在之後的Collection季度裏，也總愛以橙紅相間的鮮艷配色，將"Tatler" Girls的上流社會美學結合維多利亞時代的宮廷禮衣，製作一系列超現實服飾，直接將英倫次文化從反動爆烈的Punk引導至玩樂至上的New Romantic，啟發出Boy George、Leigh Bowery、Christopher Nemeth、JudyBlame、John Moore以至John Galliano等一批響亮亮的人物，及後Christopher Nemeth移居了日本，John Moore的藝術鞋子亦漸受日本人所追捧，就連Vivienne Westwood也和當時大名鼎鼎的文化屋雑貨店主里人，長谷川義太郎成為了好朋友，不時光顧其東京專門店，可見前衞度最高的英倫設計，其實早在數十年前就和東洋文化有着莫大淵源。

鬼塚喜八郎，他手上所拿着的正是1949由他親自製作的第一雙ASICS鞋子。（網上圖片）

ASICS 以專業跑鞋 重振一個民族的意志

至於另一邊廂的ASICS，其起源同樣與二次大戰之後的失序社會，有着直接關係。經歷二次大戰後，作為戰敗國的日本社會陷入一片迷惘之中，當時年輕有為的鬼塚喜八郎，眼見國家的年青人一蹶不振，就希望透過提倡運動教育，來建構年青人的夢想和朝氣，如是者，鬼塚氏於1949年就以「健全的精神源自健康的體魄」（Anima Sana In Corpore Sano＝A Sound Mind in a Sound Body，ASICS）這句古羅詩句作為核心價值，創立Onitsuka Tiger鬼塚株式會社，並於自己神戶家中的客廳，製作出第一雙ASICS鞋子。

不同於Vivienne Westwood的離經叛道與出神入化，ASICS自創世以來一直以法度嚴謹而見稱，選材用料一絲不苛，造工以至科技研發上亦是精神求精，好些系統都是經過長年累月才能夠成型，就算生產成本高昂得多，仍然堅持保留日本生產線，以承傳日本職人的工藝精神。

縱然數十年前運動鞋的主軸仍然在歐美地區，但來自東方的ASICS（當時仍稱作Onitsuka Tiger）卻已憑藉幾個經典時刻來蜚聲國際：第一次在1953年，日本選手田中茂樹在不被看好的情況下，穿上Onitsuka Tiger的跑鞋爆冷奪冠，自此叫西方民眾對日本品牌另眼相看；之後到1960年代，以「赤腳跑」而聞名的奧運馬拉松金牌運動員Abebe Bikila，亦改穿Onitsuka Tiger的鞋款出現，這就進一步提升品牌的專業運動形象，使愈來愈多跑手爭相效法改穿ASICS，終令到ASICS在1992年巴塞隆拿奧運會上，成為第一個官方指定慢跑鞋贊助商，打開「運動鞋官方贊助奧運會」首個業界先例，改變了歷史。

不同於Vivienne Westwood的狂放揚脫，ASICS的印象相對低調，只想用心造好每一對鞋就是了。（Style Maven）

「GEL」是ASICS最馳名的技術，風行數十年而不倒。

當然ASICS能夠廣獲成功，非凡的舒適度和絕佳緩震絕對關鍵，而要達到這種效果又必需有出色的球鞋科技扶持，所以ASICS這些年來的專利技術可謂多的是，軌跡導引系統Guidance Line™、Trusstic System®中底穩定片、耐磨橡膠AHAR+以至是DuoMax®等等，都是ASICS叫人心悅誠服的科技細節，不過最引以為傲者，則定必首推「ASICS GEL」莫屬，誕生於80年代的技術，源自航天科技，透過超強的吸震力，將原來體重數倍以上的衝擊力完美緩和，不但保護雙腳，更能避免隱性的運動傷害，因此這項技術可謂廣佈於許多ASICS之中，尤以GEL-KAYANO系列最受款式，至今已開發至第25代，即便是創新的鞋款，如ASICSTIGER支線旗下的針織GEL-MAI KNIT MT，也具備「GEL」的功能性於其中。

ASICS × Vivienne Westwood 集結兩大品牌數十年之大成

正是ASICS與Vivienne Westwood彼此都有着各自不同的歷史經驗和痕跡，所以今次他們的聯乘合作才顯得格外吸引，不過要將這兩大風格各異的品牌結合在一起，一個專業穩重，一個前衞偏鋒，就並不是一種容易的事，據ASICS大中華區總裁Hilda Chan所言，其實今次這個Collaboration由構思到成品發佈，出後共歷了兩年的長時間，只因ASICS和Vivienne Westwood都是歷史悠久的品牌，彼此有着自身獨特歷史、核心價值和專業知識，而一個優質的Collaboration企劃，卻又不是求其印一個Logo上去就能了事。

Hilda：「所以在設計的過程中，我們ASICS方面都盡量不干涉Vivienne Westwood集隊的創作自由，任他們自由發揮，事關創意從來都是他們最厲害一環。」所以在雙方協作的時候，ASICS並沒有規定要以哪數款型號作為設計主題，偏偏Vivienne Westwood方面卻又很體貼地選擇2款ASICS過去和近代最具代表性的型號，作為今次主角，這種互動正是一種互相尊重的表現。

ASICS × Vivienne Westwood企劃的核心人物Hilda Chan（左）和Christopher Di Pietro。（ASICS）

據Vivienne Westwood全球品牌總監Christopher Di Pietro所言，品牌主理人Andreas Kronthaler（Vivienne Westwood現任丈夫）一直都是ASICS支持者，過去自己就一直在著用，到近年更不時在發佈Runway Show之時候，讓Models穿上改製版的ASICS跑鞋：「所以當兩年前接到ASICS邀請，希望聯合打造合作系列之時，Westwood夫婦二人就無慮即決地表示贊成。」「基於ASICS是一個具有歷史又勇於創新的品牌，在第一波合作中，我們所選取的兩對跑鞋，都有着繼往開來的意義，一對回顧着過去（GEL KAYANO 5 OG），一對就展望將來（GEL-MAI KNIT MT）。」

ASICS × VIVIENNE WESTWOOD GEL-KAYANO 5 OG $1,390元。

象徵着輝煌時代的GEL KAYANO 5 OG，誕生於1999年，是為王牌GEL KAYANO跑鞋系列之第5代，乘着近年復古風Daddy Shoes球鞋風潮熾熱，上年就正式被ASICS重新推出，藍 × 白配色，別配簡潔意味，不過今次去到Vivienne Westwood團隊手上升格為別注版，就煥然一新地散發着高調怪旦意味，承如上文所言，橙紅相間鮮艷配色是Vivienne Westwood打進高級時裝市場時候，初期熱愛並時常運用到的色譜，是英倫時裝的集體回憶。至於另一經典元素「Squiggle 波紋」圖案，就精細地刻印到鞋舌與內籠部件之中，再加上品牌標記的Orb星體圖案，就更增幾份尊榮感，據知Orb星體圖案源自80年代，一天Westwood在意大利旅行期間，無意閱覽到愛兒的天文雜誌，心血來潮之下就將它納入設計之中，最終成為品牌偉大的標記。

ASICSTIGER × VIVIENNE WESTWOOD GEL-MAI KNIT MT $1,490元。

而代表着未來創新的GEL-MAI KNIT MT跑鞋，歸屬ASICS Tiger，是ASICS 2015年才正式成立的品牌，旨在將街頭時尚與尖端科技相互結合，GEL-MAI KNIT鞋款源自GEL-MAI，特點是將鞋面中層結構，改動成彈性十足的針織物料，舒適透氣之餘又能夠緊貼足部，為雙腳帶來全面的保護。而用色方式雖然較紅色GEL KAYANO 5 OG來得低調，以白色作為主色，但視覺效果同等震撼，皆因主打的Squiggle圖騰在這對鞋款之中，乃是以鋪天蓋地方式貫穿整對鞋子的表面之中，為視覺帶來耳目一新的官感，以ASICS的舒適體驗，表現出Vivienne Westwood的前衞感覺。

ASICS × Vivienne Westwood 4月27日正式發售。

銷售地點： ASICS 太古城專門店、Vivienne Westwood 專門店、J-01、D-MOP (Kingston)及 HBX 網上平台