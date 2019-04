【5分鐘讀懂ASICS × Westwood】用70年歷史經驗　成就破天荒聯乘

雖然時裝品牌運動品牌之間出現聯乘合作,已不是什麼新鮮事,但當Vivienne Westwood與ASICS的Collaboration消息流出之後(4月27日正式推出),就依然令全世界時裝愛好者興奮莫名,一來ASICS近年在球鞋市場可謂愈做愈起勁;二來西大后向來選材嚴謹,絕不「濫交」,能夠與之進行Crossover者歷來少之又少;三來這兩大品牌表面上毫不相干,風馬牛不相及,但只要認真鑽研他們的歷史軌跡,卻又發現彼此之間相似或者可以互補的地方著實多的是,尋尋覓覓了數十年,卻終於發現大家才是天作之合。 就仿如<<權力遊戲>>樣,每名主角的故事線,本來都是獨立分散,卻又隨着時間和局勢的推移,最終漸漸相遇並交合在一起,ASICS與Vivienne Westwood起初的故事,本來也是天各一方......

ASICS × Vivienne Westwood的首波乘聯系列,4月27日正式開動。(ASICS)

Vivienne Westwood一生都以敢作敢為而見稱。(網上圖片)

Vivienne Westwood 永遠站在強權的對立面

一個明顯的共通點,就是無論是ASICS這品牌,抑或是Vivienne Westwood設計師本人也好,他們都是源自二次大戰之後,一個百廢待興的時代。先是Vivienne Westwood,本名Vivienne Isabel Swire的她出生於1941年英格蘭北部的Cheshire,在她童年歲月裏,國家經歷了戰爭和戰後的重建,社會一片蕭條,父親來自藍領工人階級,在那個時局裏生活自不然相較貧困,據後來西太后的電視節目所講,她還是在大約10歲左右的時候,才第一次品嚐到香蕉的味道。不過縱然生活逼人,Vivienne自少仍得到父母愛鍚,讀書方面也天資聰穎,在中學時期就屢屢獲得獎學金,當時她的志願,正是要成為一位春風化雨的教師。

孩童時代的Vivienne Isabel Swire(右下)。(網上圖片)

及後憑藉自己努力,Vivienne Isabel Swire終於如願以償成為教師(1962年亦遇上她的首任丈夫Derek Westwood),然而雖然她深受學生愛戴,但其揚脫個性與前衞作風卻不被校長及同事所包容,Westwood亦開始意識到自己的性格志向,可謂與世俗主流價值觀大相逕庭。不過Vivienne Westwood一生的轉折點,還是在於1965年,那一年她方過弟弟介紹,認識了在策劃組織樂隊的經理人Malcolm McLaren,二人不但志趣相投地一見鍾情(這也當然導致了西太后與Derek Westwood的離異),這位新男友更鼓勵Westwood積極參與時裝設計,請求為自己製作Teddy Boy clothes,將她正式引向時裝之路,如是者1971年她就毅然辭去教師工作,並於McLaren於430 Kings Road地段開設服飾店Let it Rock,主打Punk或其他標奇立異服飾,萬世風雲由此起。

Malcolm McLaren與Vivienne Westwood。(CR Fashion Book)

之後的發展也可後世許多人所知曉一樣,Let it Rock與1972年改名作Too Fast to Live, Too Young to Die,並開始設計大量具挑釁性意味的T-shirt,為衞道之士所不容;到1974年再改名為Sex;到1975年隨着Sex Pistols樂團的誕生(Malcolm McLaren是樂團經理人),Punk龐克文化發展至高峰,Vivienne Westwood也憑藉為Sex Pistols製作專屬服飾已聲名大噪,Seditionaires色彩的戀物癖造型、索帶以至安全別針,均隨着一首《God Save the Queen》而散播到全球各地,亦可見自戰後的時代裏,Vivienne Westwood一直是與主流對立的象徵,和精神領袖。

Vivienne Westwood首個時裝發佈會。

Squiggle 波紋圖案。

然而,任Vivienne Westwood在整個1970年代再火紅也去,她與高裝時裝領域仍然相去甚遠,正式的觸發點要等到80年代,當時Vivienne Westwood與Malcolm McLaren都覺得龐克文化已然變了質,由原來的非主流變成了主流,因而覺得不是味兒,並誓要在自身創作導路上找尋新出路,先將自家時裝店改名為Worlds End,並於1981年以Vivienne Westwood的名義,於倫敦舉行第一場秋冬時裝發佈會,當季以「Pirate 海盜」為主題,以後現代主義方式呈現15-17世紀大航海時代中海盜的裝束,本來已吸引,更出色的是西太后進一步注入個人想像力於其中,將注目度高的Squiggle波紋圖案貫穿系列之中,不但為服飾增添了派對狂歡意味,也使到Squiggle圖騰成為品牌往後的永恆經典,傳頌至今。

樂團Culture Club靈魂人物Boy George當年也是Vivienne Westwood Pirate系列的擁戴者。(hero-magazine)

Boy George 。(網上圖片)

而在之後的Collection季度裏,也總愛以橙紅相間的鮮艷配色,將"Tatler" Girls的上流社會美學結合維多利亞時代的宮廷禮衣,製作一系列超現實服飾,直接將英倫次文化從反動爆烈的Punk引導至玩樂至上的New Romantic,啟發出Boy George、Leigh Bowery、Christopher Nemeth、JudyBlame、John Moore以至John Galliano等一批響亮亮的人物,及後Christopher Nemeth移居了日本,John Moore的藝術鞋子亦漸受日本人所追捧,就連Vivienne Westwood也和當時大名鼎鼎的文化屋雑貨店主里人,長谷川義太郎成為了好朋友,不時光顧其東京專門店,可見前衞度最高的英倫設計,其實早在數十年前就和東洋文化有着莫大淵源。

鬼塚喜八郎,他手上所拿着的正是1949由他親自製作的第一雙ASICS鞋子。(網上圖片)

ASICS 以專業跑鞋 重振一個民族的意志

至於另一邊廂的ASICS,其起源同樣與二次大戰之後的失序社會,有着直接關係。經歷二次大戰後,作為戰敗國的日本社會陷入一片迷惘之中,當時年輕有為的鬼塚喜八郎,眼見國家的年青人一蹶不振,就希望透過提倡運動教育,來建構年青人的夢想和朝氣,如是者,鬼塚氏於1949年就以「健全的精神源自健康的體魄」(Anima Sana In Corpore Sano=A Sound Mind in a Sound Body,ASICS)這句古羅詩句作為核心價值,創立Onitsuka Tiger鬼塚株式會社,並於自己神戶家中的客廳,製作出第一雙ASICS鞋子。

不同於Vivienne Westwood的離經叛道與出神入化,ASICS自創世以來一直以法度嚴謹而見稱,選材用料一絲不苛,造工以至科技研發上亦是精神求精,好些系統都是經過長年累月才能夠成型,就算生產成本高昂得多,仍然堅持保留日本生產線,以承傳日本職人的工藝精神。

縱然數十年前運動鞋的主軸仍然在歐美地區,但來自東方的ASICS(當時仍稱作Onitsuka Tiger)卻已憑藉幾個經典時刻來蜚聲國際:第一次在1953年,日本選手田中茂樹在不被看好的情況下,穿上Onitsuka Tiger的跑鞋爆冷奪冠,自此叫西方民眾對日本品牌另眼相看;之後到1960年代,以「赤腳跑」而聞名的奧運馬拉松金牌運動員Abebe Bikila,亦改穿Onitsuka Tiger的鞋款出現,這就進一步提升品牌的專業運動形象,使愈來愈多跑手爭相效法改穿ASICS,終令到ASICS在1992年巴塞隆拿奧運會上,成為第一個官方指定慢跑鞋贊助商,打開「運動鞋官方贊助奧運會」首個業界先例,改變了歷史。

不同於Vivienne Westwood的狂放揚脫,ASICS的印象相對低調,只想用心造好每一對鞋就是了。(Style Maven)

「GEL」是ASICS最馳名的技術,風行數十年而不倒。

當然ASICS能夠廣獲成功,非凡的舒適度和絕佳緩震絕對關鍵,而要達到這種效果又必需有出色的球鞋科技扶持,所以ASICS這些年來的專利技術可謂多的是,軌跡導引系統Guidance Line™、Trusstic System®中底穩定片、耐磨橡膠AHAR+以至是DuoMax®等等,都是ASICS叫人心悅誠服的科技細節,不過最引以為傲者,則定必首推「ASICS GEL」莫屬,誕生於80年代的技術,源自航天科技,透過超強的吸震力,將原來體重數倍以上的衝擊力完美緩和,不但保護雙腳,更能避免隱性的運動傷害,因此這項技術可謂廣佈於許多ASICS之中,尤以GEL-KAYANO系列最受款式,至今已開發至第25代,即便是創新的鞋款,如ASICSTIGER支線旗下的針織GEL-MAI KNIT MT,也具備「GEL」的功能性於其中。

ASICS × Vivienne Westwood 集結兩大品牌數十年之大成

正是ASICS與Vivienne Westwood彼此都有着各自不同的歷史經驗和痕跡,所以今次他們的聯乘合作才顯得格外吸引,不過要將這兩大風格各異的品牌結合在一起,一個專業穩重,一個前衞偏鋒,就並不是一種容易的事,據ASICS大中華區總裁Hilda Chan所言,其實今次這個Collaboration由構思到成品發佈,出後共歷了兩年的長時間,只因ASICS和Vivienne Westwood都是歷史悠久的品牌,彼此有着自身獨特歷史、核心價值和專業知識,而一個優質的Collaboration企劃,卻又不是求其印一個Logo上去就能了事。

Hilda:「所以在設計的過程中,我們ASICS方面都盡量不干涉Vivienne Westwood集隊的創作自由,任他們自由發揮,事關創意從來都是他們最厲害一環。」所以在雙方協作的時候,ASICS並沒有規定要以哪數款型號作為設計主題,偏偏Vivienne Westwood方面卻又很體貼地選擇2款ASICS過去和近代最具代表性的型號,作為今次主角,這種互動正是一種互相尊重的表現。

ASICS × Vivienne Westwood企劃的核心人物Hilda Chan(左)和Christopher Di Pietro。(ASICS)

據Vivienne Westwood全球品牌總監Christopher Di Pietro所言,品牌主理人Andreas Kronthaler(Vivienne Westwood現任丈夫)一直都是ASICS支持者,過去自己就一直在著用,到近年更不時在發佈Runway Show之時候,讓Models穿上改製版的ASICS跑鞋:「所以當兩年前接到ASICS邀請,希望聯合打造合作系列之時,Westwood夫婦二人就無慮即決地表示贊成。」「基於ASICS是一個具有歷史又勇於創新的品牌,在第一波合作中,我們所選取的兩對跑鞋,都有着繼往開來的意義,一對回顧着過去(GEL KAYANO 5 OG),一對就展望將來(GEL-MAI KNIT MT)。」

ASICS × VIVIENNE WESTWOOD GEL-KAYANO 5 OG $1,390元。

象徵着輝煌時代的GEL KAYANO 5 OG,誕生於1999年,是為王牌GEL KAYANO跑鞋系列之第5代,乘着近年復古風Daddy Shoes球鞋風潮熾熱,上年就正式被ASICS重新推出,藍 × 白配色,別配簡潔意味,不過今次去到Vivienne Westwood團隊手上升格為別注版,就煥然一新地散發着高調怪旦意味,承如上文所言,橙紅相間鮮艷配色是Vivienne Westwood打進高級時裝市場時候,初期熱愛並時常運用到的色譜,是英倫時裝的集體回憶。至於另一經典元素「Squiggle 波紋」圖案,就精細地刻印到鞋舌與內籠部件之中,再加上品牌標記的Orb星體圖案,就更增幾份尊榮感,據知Orb星體圖案源自80年代,一天Westwood在意大利旅行期間,無意閱覽到愛兒的天文雜誌,心血來潮之下就將它納入設計之中,最終成為品牌偉大的標記。

ASICSTIGER × VIVIENNE WESTWOOD GEL-MAI KNIT MT $1,490元。

而代表着未來創新的GEL-MAI KNIT MT跑鞋,歸屬ASICS Tiger,是ASICS 2015年才正式成立的品牌,旨在將街頭時尚與尖端科技相互結合,GEL-MAI KNIT鞋款源自GEL-MAI,特點是將鞋面中層結構,改動成彈性十足的針織物料,舒適透氣之餘又能夠緊貼足部,為雙腳帶來全面的保護。而用色方式雖然較紅色GEL KAYANO 5 OG來得低調,以白色作為主色,但視覺效果同等震撼,皆因主打的Squiggle圖騰在這對鞋款之中,乃是以鋪天蓋地方式貫穿整對鞋子的表面之中,為視覺帶來耳目一新的官感,以ASICS的舒適體驗,表現出Vivienne Westwood的前衞感覺。

ASICS × Vivienne Westwood 4月27日正式發售。

銷售地點: ASICS 太古城專門店、Vivienne Westwood 專門店、J-01、D-MOP (Kingston)及 HBX 網上平台