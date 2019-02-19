【Edwin Mohney】怪過Balenciaga　聖馬丁畢業生超市買減價料造衫

Central Saint Martins向來是時裝界搖籃，不但培育出令人驚嘆的校友，如John Galliano、Alexander McQueen、Phoebe Philo及Riccardo Tisci等人，而每屆畢業騷，頓時也成為眾人瞩目的焦點。 去年，美國設計師Edwin Mohney入選CSM MA時裝騷，富有想像力的設計，使該系列廣受好評，充氣泳池連身裙、特朗普面具高跟鞋等設計，紛紛在超現實主義下，成為了一種時尚病毒，並讓我們無疑地愛上這種怪異感。

Edwin Mohney於2018年Central Saint Martins的畢業騷作品（網上圖片）

美國設計師Edwin Mohney（網上圖片）

本季度，這位27歲的設計師，將其瘋狂設計帶回紐約家鄉，並弄亂時裝周的時間表。近日，Mohney在紐約運河街（Canal Street），租下了一個亳不起眼的店舖，設立臨時限定店，並展出不少誇張又奇異的服裝，而靈感來源主要是來自變裝文化。

該服裝是由40條購自Kmart的褲子所製成（Vogue） 在英國簽證到期後，Edwin回到出生地水牛城（Buffalo），這個地方並沒有蓬勃發展的紡織業，因此很難採購布料，所以他選用物料來自不同地方，而在他最新系列中，大部分物料及用品，都是從超級市場Kmart特價時所購買，更以200美元（約港元1,570）購買了20個人體模型，用來展示服裝系列。最特別就是，在展出的作品中，有一件服裝是由40條褲子所製成，而這些褲子全都是購自Kmart，它們被揉成一團，內裡塞滿紙張，並排列於人體模型之上。

你可能認為Edwin的設計古怪狂野，使我們不禁懷疑：誰會把它們穿上？只能說，若你喜歡怪異，其實他的設計也很美。Edwin所設計的服裝，具有即時及現代性的幽默感，他亦曾在Craig Green、Ashish、Koché、Bernhard Willhelm中實習過。從小鎮搬至倫敦，在Central Saint Martins攻讀時裝設計學士學位，再次回到出生地接近一年時間，當有了自家空間，變相可以做任何東西，利用大膽想法來實踐自己天馬行空的念頭。

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