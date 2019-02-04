【用鞋裝利是】Crocs經典涼鞋變「涼袋」　醜的美設計無限延伸

一物
撰文：
最後更新日期：

常惹來「時尚災難」的Crocs，災難已並不只在於涼鞋款了，皆因品牌近日與一向熱衷於惡搞的街頭品牌Pizzaslime宣佈推出聯乘新品，攜手打造出一個「涼袋」。

綜觀整個設計，似乎跟Crocs的經典鞋款其實並無兩樣，就只是增添了一條可調節長短的帶子而已。

（PizzaSlime）

是次所推出的「涼袋」，設計完全以Crocs最具代表性的涼鞋鞋款作為原型，不過產品乃屬袋款的原因，便於鞋子內層加置一個拉鍊包袋，再於鞋頭及尾端繫上黑色的環扣及背帶，「Ugly shoes」就這樣搖身一變成斜孭袋。不過，僅加上袋款的基本元素便說要推出創新袋款，$300美元（約$2,553港元）的定價絕非大眾化，所販賣的就是惡搞與古怪。

「涼袋」有Crocs常見的Jibbitz鞋扣作為裝飾（Pizzaslime）

「涼袋」還有Crocs常見的Jibbitz鞋扣作為裝飾，總有七款趣味十足的設計，而袋款則有黑、黃兩色以供選擇；至於背帶的長度也有腰間尺寸設計而定，因此除斜孭袋外，也可瞬即變身成腰包。這款今回玩限量生產，各色只生產25個，沉醉「醜的美」美學的人就要快手。

Chinatown Market x Crocs（Chinatown Market）

雖然多年來Crocs都被時尚界公認為世上最醜的鞋款之一，去年又傳出要關閉最後兩家製造工廠等負面消息。不過醜還醜，其舒適性、方便度，以及其豐富廣泛的顏色配搭，也均吸納老中青幼等不同年齡層的擁護者；而且品牌也一直懶理外界的負評，並不斷作聯乘系列加強人氣，近期與洛杉磯街頭品牌Chinatown Market的聯乘企劃、抑或是與加州街頭品牌PLEASURES聯手推出的骷髏圖案鞋款，這些舉動已至少成功喚起大眾對品牌的關注。今回跟Pizzaslime合作，雖然設計似惡搞多於一切，但這仍可稱得上為大膽誇界之作。

以舒適為青睞 Crocs推出高跟鞋
【AURALEE】為一塊布料遠赴蒙古睇駱駝　日牌主理人就是這樣瘋狂
【網購福音】白俄羅斯初創AR應用程式　線上任試新款Nike、adidas
藝術家夥拍Starbucks收集16萬支棄掉飲管　巨型裝置反思塑膠禍害
【Loro Piana】羊毛界Moncler的意式春夏　清新混紡打破天氣界限
【Dior】深度剖析Kim Jones設計　BAPE、Supreme代理商影響他一生

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。