【用鞋裝利是】Crocs經典涼鞋變「涼袋」　醜的美設計無限延伸

常惹來「時尚災難」的Crocs，災難已並不只在於涼鞋款了，皆因品牌近日與一向熱衷於惡搞的街頭品牌Pizzaslime宣佈推出聯乘新品，攜手打造出一個「涼袋」。 綜觀整個設計，似乎跟Crocs的經典鞋款其實並無兩樣，就只是增添了一條可調節長短的帶子而已。

（PizzaSlime）

是次所推出的「涼袋」，設計完全以Crocs最具代表性的涼鞋鞋款作為原型，不過產品乃屬袋款的原因，便於鞋子內層加置一個拉鍊包袋，再於鞋頭及尾端繫上黑色的環扣及背帶，「Ugly shoes」就這樣搖身一變成斜孭袋。不過，僅加上袋款的基本元素便說要推出創新袋款，$300美元（約$2,553港元）的定價絕非大眾化，所販賣的就是惡搞與古怪。

「涼袋」有Crocs常見的Jibbitz鞋扣作為裝飾（Pizzaslime） 「涼袋」還有Crocs常見的Jibbitz鞋扣作為裝飾，總有七款趣味十足的設計，而袋款則有黑、黃兩色以供選擇；至於背帶的長度也有腰間尺寸設計而定，因此除斜孭袋外，也可瞬即變身成腰包。這款今回玩限量生產，各色只生產25個，沉醉「醜的美」美學的人就要快手。

Chinatown Market x Crocs（Chinatown Market） 雖然多年來Crocs都被時尚界公認為世上最醜的鞋款之一，去年又傳出要關閉最後兩家製造工廠等負面消息。不過醜還醜，其舒適性、方便度，以及其豐富廣泛的顏色配搭，也均吸納老中青幼等不同年齡層的擁護者；而且品牌也一直懶理外界的負評，並不斷作聯乘系列加強人氣，近期與洛杉磯街頭品牌Chinatown Market的聯乘企劃、抑或是與加州街頭品牌PLEASURES聯手推出的骷髏圖案鞋款，這些舉動已至少成功喚起大眾對品牌的關注。今回跟Pizzaslime合作，雖然設計似惡搞多於一切，但這仍可稱得上為大膽誇界之作。

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