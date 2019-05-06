【佛系街頭】佛陀穿Hoodie衛衣？中國雕塑藝術家融合中西今古文化

第一眼看到這些人像雕塑時，心中即時產生兩個聯想，那金碧輝煌的搶眼色調，就如同少林寺的十八銅人；至於闊身的衣著卻是源自Hip Hop、Graffiti、Breakdance等街頭文化。 事實上，中國藝術家黃玉龍創作這系列作品時，的確是跟街頭文化和佛家思想扯上關係。

《Existence》（黃玉龍）

生於中國安徽省的黃玉龍，畢業於江西省景德鎮陶瓷學院，獲藝術雕塑學士學位，他最為人熟悉的作品，就是身穿衛衣的佛像雕塑，這創作概念跟他的身份與出身有莫大的關係，他是「80後」，又是「一孩政策」下環境下成長，受到外來西方文化衝擊，這些孩子都是中西文化所影響，黃玉龍也不例外，雖然他學習的是中國傳統陶瓷手藝，但在歐美消費主義、物質世界，還有次文化等薰陶下，從而孕育出現在的狀態。

《度》（黃玉龍）

雖然黃玉龍自言不是佛教徒，但他的作品卻不折不扣地流露出佛系味道，他曾在訪問時說過，「佛像是中國最流行的陶瓷裝飾製品，因為中國人認為佛就是代表財富、運氣和幸褔。」他指市面上的陶瓷佛像都是大同小異，於是他決心創作出自家的「佛像」。

《初》（黃玉龍）

我希望我的佛像更有趣，更Cool和更有吸引力，並且和我的生活有更多的關係。

黃玉龍的「佛像」雕塑，在材料上已有別傳統，除了陶瓷外，還混入了青銅器和水晶，而更大突破是這「佛像」並沒有面孔，全被Hoodie衛衣所遮蓋，「我希望我的佛像更有趣，更Cool和更有吸引力，並且和我的生活有更多的關係。」於是，他帶來了這超現實的佛像系列，街頭文化成為創作核心，其中街舞是重要一環，「舞蹈激發了我對生活的熱情，讓我變得愈來愈樂觀和進步。我喜歡與舞蹈有關的一切，特別是Hoodie衛衣，我每天到不同地方都穿著這種衣服，所以我為佛陀穿上Hoodie衛衣而非袈裟，會是一個好的主意。」

《YoBro!!2》（Artsy）

最後，黃玉龍指他的作品不是要挑戰佛教的莊嚴與聖潔，「我很欽佩佛教。我從不批評任何東西。」他表示只是使用傳統的形狀，最重要的是大眾怎樣去理解和詮釋自己所看到的。「我一直希望尋找不同文化之間的交叉點，然後將它們放在一起，向人們展示我所看到的，所感受到的。」