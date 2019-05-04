【RIMOWA】美國藝術家呈現侵蝕美學　復古行李箱猶如出土文物？

原來RIMOWA被侵蝕後，將會變成如此模樣。 最近，美國藝術家Daniel Arsham與RIMOWA聯手合作，推出限量版行李箱雕塑，外型更像是一件出土文物？

RIMOWA x Daniel Arsham系列（網上圖片）

RIMOWA x Daniel Arsham系列（網上圖片）

美國藝術家Daniel Arsham（網上圖片） 是次聯乘系列，由美國藝術家Daniel Arsham以獨特的雕塑技術，精心製作了這個「侵蝕版行李箱」，受到侵蝕美學的影響，本來他的設計風格就是圍繞著虛構考古學概念，不論在雕塑、建築、繪畫和電影方面，他都創造了大量屬於現今的「未來遺物」，亦喜愛利用沙子、亞硒酸鹽或火山灰等地質材料來製作藝術品，讓我們以為它們是被埋葬多年後所發掘出來的考古文物。

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RIMOWA x Daniel Arsham系列（網上圖片）

而今次這件被侵蝕的限量版雕塑，完整包裝裡更配備了Arsham Studio的裝備，包括搬運手套及精美小冊子，而且每件作品均刻有編號，通通都放在RIMOWA手提行李箱之中。另外，別注版RIMOWA x Daniel Arsham，首先將於紐約藝術博覽會展出，然後再經蘇富比作拍賣，除了雕塑外，還包括由Daniel Arsham簽名的繪畫稿件、特別版行李貼紙及來自藝術家的信件，而線上拍賣將於2019年5月2日至13日開放投標。

今次RIMOWA所推出的「考古文物」，有行李箱使用之餘，又有藝術品以作收藏，可算一舉兩得。若喜歡RIMOWA x Daniel Arsham系列，產品將於5月17日在RIMOWA及Daniel Arsham官網公開發售，價格為$ 2,200美元（約17,000港元）。

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