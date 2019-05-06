【川久保玲】勇奪野口勇博物館獎　現身領獎已難得，更罕有的是…

川久保玲一向討厭出席大小公開活動，這是人所皆知，不過近日她專程飛往紐約，親身接受野口勇博物館（Noguchi Museum）頒發的2019年Isamu Noguchi Award，更罕有地接受博物館總監Brett Littman的訪問，實在是令人受寵若驚。 此獎項對於她來說，別具意義之點是在於哪裏？而從這場對談中，她會否再度帶來語出驚人的語錄呢？

川久保玲獲Noguchi Museum頒發2019年「Isamu Noguchi Award」。（wwd）

位於紐約市著名的野口勇博物館（Noguchi Museum），為了表揚富革命性，同時擁有國際視野及勇於創新的傑出藝術家，特意開創Isamu Noguchi Award獎項，攝影師杉本博司、建築師安藤忠雄等大師都先後獲得此獎。而今年則由川久保玲接過獎項，她不但是首位獲得此殊榮的時裝設計師，這獎項對她來說，別具意義：「我稱不上為一位藝術家，但正因我能夠獲得這個獎項，乃絕對是我的榮幸。」川久保玲亦認為，此獎項與創意有着密不可分的關係，才使她說服自己，接過獎項。

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川久保玲（中）與博物館總監Brett Littman（右）進行對談。（wwd） 可能適逢今年同是Comme des Garçons品牌創辦50周年，令川久保玲不介意多點說話，哪怕只多了一點點。當博物館總監Brett Littman向玲姐發問時，雖有些問題避而不談，但大多都被慷慨接納，並娓娓道出：「我一直試圖想出創新的東西，人們從未想過的東西，就這樣漸漸走過了50年歲月。」



還記得1997年，著名舞蹈家Merce Cunningham與川久保玲的合作嗎？模特身穿腫瘤裝的同時，還在大台上躍動名命為「Scenario」的舞姿，令品牌成功將時裝延伸至藝術領域。總監Brett正正就以上藝術項目向川久保玲請教：「當時，我努力尋找一些能夠與時裝扯上關係的東西，不斷在想，如何為服裝帶來更創新的演繹方式。」她續道：「我想到衣服本為了人類的身體而生，那就將概念回歸於我們的身軀。」這想法促使了川久保玲主動找上Merce Cunningham，結果在大台上隆重上演一場舞蹈結合時裝的嶄新表現方式。

1997年，川久保玲將時裝延伸至藝術領域，用舞蹈演繹設計。（網上圖片）

Brett最後問及玲姐一手打造的時尚概念店Dover Street Market，我們可見店舖中除了服飾產品外，她對燈光設置、室內設計，以及空間塑造都非常重視，川久保玲為何會如此悉心打造這個購物空間？「環境對我來說，跟我製作的衣服一樣有價值。這就是為何當我完成衣服設計時，我總是想到這一點。實際上，對我而言，環境，整體環境，可能比我製作或設計的個人服裝更加重要。因為空間是促成整個體驗，就是人們所看到的成果。」雖是次訪問內容不多，但話語精境，一語道破其創作想法，玲姐依然一如以往，冷艷卻優雅。



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