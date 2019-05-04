專訪本地設計工作室innoise創辦人Jerry：設計是治癒抑鬱的良藥

新蒲崗這地方，舊式工廠內，也盛載着大大小小創意工業的故事，就像設計工作室innoise。 起初只聽聞這工作室曾為《戲曲中心: 再世紅梅記》、何韻詩《On The Pulse Of Hocc Live 2018》等單位設計過場刊與海報，繼而閱讀更多其相關作品，再經過與工作室創辦人Jerry Luk（陸貽敏）的對談，才發現對innoise的了解，就只得片面。 innoise原來經已踏入第八個年頭了。

本地設計工作室innoise過往所創作大大小小的作品。（攝影：鄭子峰）

+ 2

innoise是「內在的聲音」

innoise創辦人Jerry Luk（陸貽敏），在還未創立工作室以前，工作生涯亦從未離開過設計兩字，曾在福斯國際電視網 (FOX international Channels) 、國家地理頻道 (National Geographic Channel)、Sanrio等企業的設計部門任職。「的確有不俗的收入，但最後的一份工作皆以Motion Graphic為主；況且，三十而立之際，想為生活來點新意思。」他以輕鬆的姿態陳述過去，不過提到平面設計就顯得有些忐忑，「縱使過去的工作多在動畫創作上、意念上給予再多的發揮空間，但我始終放不下平面設計。」相信innoise的出現，主因就只得一個。

innoise咭片。（攝影：鄭子峰）

本地設計工作室innoise創辦人Jerry Luk。（攝影：鄭子峰） 「innoise」這字的由來，Jerry指是綜合不同的說法而堆砌出來，「不想穿頂與底，那些k（頂部之上）、g（底部之下）等字母皆不能用，要一行整潔且上下對齊的字母。一年後，左算右算，才誕生出innoise。」單靠以上這點，已見設計師對細節的執著。至於innoise賦予最大的意義，並非乾淨利落如此簡單，「innoise」等於「inner noise」——傾聽內心最真實的聲音，才是這組字的靈魂。這八年的光景，Jerry同樣緊守同一初衷，創出無數個設計。

Less is more

innoise不少創作以黑、白、灰為主，《金點設計獎 Golden Pin Design Award - FREESPACE mix TAPE Vol. o1》（攝影：鄭子峰）

環顧innoise所有創作，全與灰沉、黑暗之感相互緊扣，鍾情以黑、白、灰作為作品主調，就以《金點設計獎 Golden Pin Design Award - FREESPACE mix TAPE Vol. o1》、《Light》、《LOST IN TIME - CY Leo》、《Post Science Fiction / 後科幻》、《一點 / Little A Little》等設計為例，亦均使用了以上三色主導設計，「他人會認為我的設計很Feminine、很素、很安靜；不過在於我內心，作品更多是表達着自身潛伏的黑暗面與負面情緒，我嘗試用不同的手法在設計中展露這一面，同時是一個自我療癒的重要過程。」故此對於Jerry來說，黑白灰不只代表了顏色、混沌細節不只屬於設計上的刻意，全都是解決抑鬱的出口。

好的設計，在於作品有着多少別的設計師影子，而再將自己的設計風格成功與商業接軌。 本地平面設計師Jerry Luk

要形容innoise的風格，三色以外，留白也是一大不容忽略的設計特質。「一個設計，有達成千上萬個方式處理，而我選擇用留白去表達；因為設計，並不在於用多少優秀元素去堆積而成，有時一句言語、一個細節，反為更精準一語道破出理念。」Jerry就以《Woment》品牌設計一例，他先了解到客戶為一家以珍珠為首飾設計重心的公司，並標榜「Truth & Treasure」作為品牌DNA，「珍珠呈圓形，真實與珍貴也可歸納為圓滿之意，故最後用上了一個圓作最終設計；另加上與品牌女性形象吻合的粉紅，及後安排了我專屬的灰色作為襯托。整個設計沒有太多廢話，同時一針見血。」這正正是設計師為何喜歡留白的原因。

《Woment》以圓為設計主軸。（攝影：鄭子峰）

留白，亦意味不刻意擾亂主體設計的本身，尊重作品本渴望傳遞的訊息與亮點。因此，留白亦代表了一位設計師的Humble。 本地平面設計師Jerry Luk

Jerry最喜歡的三本設計雜誌。（攝影：鄭子峰） 日本香港的差別 常言道，在香港做時裝設計並非易事，然而透過Jerry口中得知，平面設計亦然，「在日本，設計師被他們視作為Taste maker；在香港，則視我們為電腦操作員。」他坦言，有些客戶並不明白為何「咭片皇」可以500港元做到，為何innoise卻附上5,000港元方可交出作品，「有時更認為設計師，應懂得設計Logo之餘，還需懂得製書、製卡片等，若果對設計師有多一份尊重的話，大概他們會了解到其專長，才上門找上設計師設計吧。」

書中展示出服部一成的作品。（攝影：鄭子峰）

侃侃而談之際，窺探到Jerry對日本設計工業的崇拜，「日本人很大膽，很願意作出新嘗試，而且夠突破，就以日本平面設計大師中島英樹、服部一成的作品為例，他們強調的實驗性與玩味性設計，完全重新定義了Graphic。」可惜，也全因日本人對行業的尊重包容與接納，才致使當地設計能做到有聲有色。Jerry願這片石屎森林能夠向日本借鏡，願設計行業在香港還不至於沉沒。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁