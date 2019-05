專訪本地設計工作室innoise創辦人Jerry：設計是治癒抑鬱的良藥

新蒲崗這地方,舊式工廠內,也盛載着大大小小創意工業的故事,就像設計工作室innoise。 起初只聽聞這工作室曾為《戲曲中心: 再世紅梅記》、何韻詩《On The Pulse Of Hocc Live 2018》等單位設計過場刊與海報,繼而閱讀更多其相關作品,再經過與工作室創辦人Jerry Luk(陸貽敏)的對談,才發現對innoise的了解,就只得片面。 innoise原來經已踏入第八個年頭了。

本地設計工作室innoise過往所創作大大小小的作品。(攝影:鄭子峰)

innoise是「內在的聲音」

innoise創辦人Jerry Luk(陸貽敏),在還未創立工作室以前,工作生涯亦從未離開過設計兩字,曾在福斯國際電視網 (FOX international Channels) 、國家地理頻道 (National Geographic Channel)、Sanrio等企業的設計部門任職。「的確有不俗的收入,但最後的一份工作皆以Motion Graphic為主;況且,三十而立之際,想為生活來點新意思。」他以輕鬆的姿態陳述過去,不過提到平面設計就顯得有些忐忑,「縱使過去的工作多在動畫創作上、意念上給予再多的發揮空間,但我始終放不下平面設計。」相信innoise的出現,主因就只得一個。

innoise咭片。(攝影:鄭子峰)

本地設計工作室innoise創辦人Jerry Luk。(攝影:鄭子峰) 「innoise」這字的由來,Jerry指是綜合不同的說法而堆砌出來,「不想穿頂與底,那些k(頂部之上)、g(底部之下)等字母皆不能用,要一行整潔且上下對齊的字母。一年後,左算右算,才誕生出innoise。」單靠以上這點,已見設計師對細節的執著。至於innoise賦予最大的意義,並非乾淨利落如此簡單,「innoise」等於「inner noise」——傾聽內心最真實的聲音,才是這組字的靈魂。這八年的光景,Jerry同樣緊守同一初衷,創出無數個設計。

Less is more

innoise不少創作以黑、白、灰為主,《金點設計獎 Golden Pin Design Award - FREESPACE mix TAPE Vol. o1》(攝影:鄭子峰)

環顧innoise所有創作,全與灰沉、黑暗之感相互緊扣,鍾情以黑、白、灰作為作品主調,就以《金點設計獎 Golden Pin Design Award - FREESPACE mix TAPE Vol. o1》、《Light》、《LOST IN TIME - CY Leo》、《Post Science Fiction / 後科幻》、《一點 / Little A Little》等設計為例,亦均使用了以上三色主導設計,「他人會認為我的設計很Feminine、很素、很安靜;不過在於我內心,作品更多是表達着自身潛伏的黑暗面與負面情緒,我嘗試用不同的手法在設計中展露這一面,同時是一個自我療癒的重要過程。」故此對於Jerry來說,黑白灰不只代表了顏色、混沌細節不只屬於設計上的刻意,全都是解決抑鬱的出口。

好的設計,在於作品有着多少別的設計師影子,而再將自己的設計風格成功與商業接軌。 本地平面設計師Jerry Luk

要形容innoise的風格,三色以外,留白也是一大不容忽略的設計特質。「一個設計,有達成千上萬個方式處理,而我選擇用留白去表達;因為設計,並不在於用多少優秀元素去堆積而成,有時一句言語、一個細節,反為更精準一語道破出理念。」Jerry就以《Woment》品牌設計一例,他先了解到客戶為一家以珍珠為首飾設計重心的公司,並標榜「Truth & Treasure」作為品牌DNA,「珍珠呈圓形,真實與珍貴也可歸納為圓滿之意,故最後用上了一個圓作最終設計;另加上與品牌女性形象吻合的粉紅,及後安排了我專屬的灰色作為襯托。整個設計沒有太多廢話,同時一針見血。」這正正是設計師為何喜歡留白的原因。

《Woment》以圓為設計主軸。(攝影:鄭子峰)

留白,亦意味不刻意擾亂主體設計的本身,尊重作品本渴望傳遞的訊息與亮點。因此,留白亦代表了一位設計師的Humble。 本地平面設計師Jerry Luk

Jerry最喜歡的三本設計雜誌。(攝影:鄭子峰) 日本香港的差別 常言道,在香港做時裝設計並非易事,然而透過Jerry口中得知,平面設計亦然,「在日本,設計師被他們視作為Taste maker;在香港,則視我們為電腦操作員。」他坦言,有些客戶並不明白為何「咭片皇」可以500港元做到,為何innoise卻附上5,000港元方可交出作品,「有時更認為設計師,應懂得設計Logo之餘,還需懂得製書、製卡片等,若果對設計師有多一份尊重的話,大概他們會了解到其專長,才上門找上設計師設計吧。」

書中展示出服部一成的作品。(攝影:鄭子峰)

侃侃而談之際,窺探到Jerry對日本設計工業的崇拜,「日本人很大膽,很願意作出新嘗試,而且夠突破,就以日本平面設計大師中島英樹、服部一成的作品為例,他們強調的實驗性與玩味性設計,完全重新定義了Graphic。」可惜,也全因日本人對行業的尊重包容與接納,才致使當地設計能做到有聲有色。Jerry願這片石屎森林能夠向日本借鏡,願設計行業在香港還不至於沉沒。

