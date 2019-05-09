【Met Gala】Cardi B穿Thom Browne戰衣　400萬原來花在這兩點中

這條長達三米的酒紅色設計，原來總值高達392萬港元，到底它貴在哪裹呢？

一年一度的Met Gala圓滿結束，當大家還在回味Lady Gaga的「表演」時，其實Cardi B身穿的Thom Browne晚禮裙更顯奢華矜貴。

Cardi B在Met Gala當日穿上由Thom Browne設計的晚體裙。（Getty Images)

Met Gala當日，Cardi B選擇穿上由Thom Browne一手設計的晚裝裙，浮誇的造型成功帶來極大迴響。可能大家有所不知，Thom Browne為了創作出這條由頭到尾以圓向伸延剪裁的裙子，確實花上不少血汗與功夫，裙身耗共用了3萬條羽毛、35位工作人員花了2千小時下方可完成，而且更用上薄紗、真絲等奢侈的高級面料製作。

如果遺失了其中一粒『乳頭』，我不得不賣掉我的Hermès Birkin Bags。

紅寶石乳頭是最裙子最昂貴的設計亮點。（Getty）

不過整條裙身的亮點，必定是置於乳頭位置的兩顆法國星級珠寶品牌Stefere的紅寶石，其價值高達25萬美元（約196萬港元），Carbi B更笑言：「如果遺失了其中一粒『乳頭』，我不得不賣掉我的Hermès Birkin Bags。」

為何設計師有這個創作想法？Thom Browne直言是受到女性形象的啟發，「我特意為Cardi B設計這晚裝裙，就是因為她所擁有的女性極致美感，而我更想透過這設計，去挑戰這份美感。」雖然設計像蓋住了Cardi B的身軀，卻同時能夠將其身體曲線表露無遺，這正正是Thom Browne表達女性美態的獨特手法。