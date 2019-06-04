【舊街時尚】老舊門牌的泛黃魅力　七個潮人的OOTD亮點竟在背景？

記得有一次用手機幫女性友人拍照，當確認好光線、構圖、表情、髮型以及手指有沒有入鏡後，胸有成竹的按下快門，本以為會獲得高度讚賞，想不到卻是生氣的回應「吼~你拍到門牌了啦！」做為背景，很多時候真的會刻意避開門牌，不只是為了防止所在地洩漏出去，更大的原因在於美觀。 試想看看，假如今天是一副好看的門牌，會不會反而讓你想在門牌前留下穿搭身影？這次一週主題穿搭就以此為出發點，看看大家在門牌前是怎麼穿的。

搭配斑駁的門牌是不是與服裝調性更契合了呢？這裡門牌反倒像是畫龍點睛的重點。（IG: dinos_lin）

1. IG: dinos_lin

以 Neighborhood 吊帶褲為主角，大量潑漆、補丁與洗舊呈現硬漢風格，簡單配上深藍色連帽衫增加質地變化，又不會搶走吊帶褲本身的風采，當然身上金屬配件更是不可少，配上皮革版 Converse One Star 鞋履，雖然編輯不喜歡消費名人，但不得不說真的有六叔的既視感。至於搭配斑駁的門牌是不是與服裝調性更契合了呢？這裡門牌反倒像是畫龍點睛的重點。

2. IG: lien7777

這應該是本篇文章裡最小的門牌吧，我甚至不敢相信自己的眼睛竟然能發現他們。lien7777 全身黑的裝扮下融入三種迥異風格，上衣日式和服開襟方式賦予線條變化，甚至略為給編輯科幻機能的觀感，至於下身則是寬大的工作褲，兩側的立體口袋相當顯眼，最後就像是整套服裝混合不同風格，腳下 Air Vapormax 97 也是新舊交融的一個很好例子。

lien7777 全身黑的裝扮下融入三種迥異風格，上衣日式和服開襟方式賦予線條變化，甚至略為給編輯科幻機能的觀感。（IG: lien7777）

3. IG: 1112hua

豹紋與紅色都是相對大膽的元素，如果要同時使用且不凌亂，調色功力就顯得非常重要，我們能看到圍巾、手袋、球鞋都有著豹紋花色，並且加上紅色報童帽和棋盤格裙子，1112hua 利用水平與垂直線條製造拼接的錯覺感，而且是好看和諧的拼接法，當然這時候背景就可以刻意選在較為複雜的門前，使複雜的穿搭不會過於突兀，至於你有找到隱身在其中的門牌嗎？

1112hua 利用水平與垂直線條製造拼接的錯覺感，而且是好看和諧的拼接法。（IG: 1112hua）

4. IG: rennie_t0506

當我們看到一棟老房子時，總會想裡面已經多久沒住人了，一個門牌就像代表著這座房子的一段時間，過去、現在或是未來，rennie_t0506 穿著溫暖的大地色系服裝在老房前駐足，簡單中卻有小包或是球鞋等配件點綴，調性更為街頭一些，不過門窗和門牌的藍色調與整套衣著正好形成反差，襯托出人物的部份輪廓，這些色彩變化正是不少人喜歡在有歷史感背景前拍穿搭的原因。

rennie_t0506 穿著溫暖的大地色系服裝在老房前駐足，簡單中卻有小包或是球鞋等配件點綴，調性更為街頭一些。（IG: rennie_t0506）

5. IG: applea14

忍不住定睛研究這套全身有幾件層次，毛衣底下有長版薄紗外套，再來是米白色長衫和一件丹寧長褲，或許看似容易，但其實多層次與凌亂之間只有一丘之貉，而 applea14 用中間層的薄紗和相近的色調來平衡，就像是背景中的鐵捲門和門牌恰巧有著相同色彩，對編輯來說穿搭就是不斷在突破創新與平衡間做拔河，才會造就如此多元的樣貌。

applea14 用中間層的薄紗和相近的色調來平衡，就像是背景中的鐵捲門和門牌恰巧有著相同色彩。（IG: applea14）

6. IG: x_xl.326

看了這麼多篇是否有注意到，光是台灣不同區域就有相異的的門牌設計差別，你也多久沒注意這個生活中的標示呢？x_xl.326 用藍色調做為基礎（甚至跟門牌相互呼應），拼接短版上衣增加整體變化，並且拉長腿部比例，可說是一件二效，至於跳出框架的黃色肩包讓全身更為活潑，至於輕鬆的 YA 手勢也無形中活絡了氣氛。

跳出框架的黃色肩包讓全身更為活潑，至於輕鬆的 YA 手勢也無形中活絡了氣氛。（IG: x_xl.326）

7. IG: aze_1014

看完台灣的門牌，我們也來看看其他國家的設計，在傳統房屋前突兀的多了一塊寶藍色門牌，有點跨時空的錯亂感，而這概念也出現在 aze_1014 的穿著上，不論外套、背心、燈心絨褲，甚至是腳下的球鞋都有著復古氛圍，但是卻又有短帽穿插其中，甚至可以說有些單品更是現在所流行的，這種既是復古又為流行的風格，真的與身後北村韓屋非常契合。

不論外套、背心、燈心絨褲，甚至是腳下的球鞋都有著復古氛圍。（IG: aze_1014）

8. IG: year1983107

如果你還在想這背景跟上一篇好像一樣，不用懷疑就是同個地方，因此門牌方面就不再贅述，反而是 year1983107 的情侶穿搭更吸引編輯我，相同色調的上衣、相同質地的丹寧以及同一雙 PUMA 鞋款，本以為他們穿的一模一樣，但我錯了，版型、剪裁和輪廓都有略為不同，這種同中求異的情侶穿搭法著實是編輯自己相當推崇的，能從中看出情侶間穿搭巧思。

同中求異的情侶穿搭法著實是編輯自己相當推崇的，能從中看出情侶間穿搭巧思。（IG: year1983107）

看完這麼多組穿搭，但有沒有發現沒有一個人是為了門牌而拍的，或許是設計不夠好或是沒有引起風潮，反正下回若看到有趣的門牌，不妨合影並分享給我們。而編輯也題外話說記憶中最特別的門牌，那是個位於交流道旁的住家，鄰居都是工廠或臨時的鐵皮房，乍看之下真的不會注意到有戶人家，或許是被郵差抱怨找不到地址太多次，他們所幸搭建一個兩層樓高的巨型門牌，大概有一個籃板大，實則有趣。

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