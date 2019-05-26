【紮染時尚】Gigi Hadid、Anna Wintour穿上調色盤　承包今季潮流

放眼望去，其實不難發現當下非常流行的一個設計元素。我在逛很多快時尚品牌門店的時候，都發現了許多這種設計元素的T恤以及裙裝。那麼這個遍佈各大服裝店的設計元素正是今天要說的tie-dyed，我們稱之為紮染。

說到紮染，其實可以追溯到中國的古代。時至今日，也算的上是非物質文化遺產之一了。紮染是中國民間的一種傳統而又獨特的染色工藝。通過用繩子結紮的方式，讓織物在進行染色的時候不被著色，也使得被結紮的部分保留原有的顏色。

工藝分為兩個部分，結紮和染色。通過線、繩等捆綁工具，對織物進行紮、縫、縛，有時還會需要用到夾子等多種形式的組合。染色之後出來的效果也是豐富無窮，通過結紮出來的花可以有千萬種不一樣的。至今，機械的印染工藝都難以達到紮染這樣變幻無窮且又極具趣味性的藝術效果。

絢麗的紮染工序並不繁複，大家可以試試看！（點擊大圖）▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

其實我第一次接觸到紮染這一手法工藝，還是我在看謝依霖和奚夢瑤共同參演的一檔真人秀節目裏面，由蘇芒女士特意帶出來的一次全新體驗。

我們Hold住姐做的紮染也算的上是時尚最前沿了，雖然我看不懂她的理念在哪。

現代的紮染其實相較於古代時候的紮染要更加的抽象，可以看到現在時尚圈的紮染服飾都是比較抽象藝術化的，並不會像我們古法紮染那樣一朵又一朵奇幻魅力的花。

我們在時尚圈所看到的紮染工藝，更多的會貼合時尚這一元素。不再是一種顏色，而是多個顏色富有層次感的華麗色彩。這樣的服飾效果也更加符合當下千禧一代和Z時代所追求的奇幻理念。街頭潮牌穿多，總想著能穿一些不一樣而又具有藝術氣息的服飾，以此來襯托一下其實我並不是只會街頭潮流。

近年來，許多大品牌也都紛紛的在自己的秀場上展示出了采用紮染工藝的服飾。

紮染工藝是名牌Runway上的常客（點擊大圖）▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

都說時裝大牌引領著時尚圈的潮流趨勢走向，這話其實是蠻對的。也正是因為各大品牌的創意總監玩起了紮染，才使得紮染這一工藝走進大眾的眼中，一再成為時尚的重要元素。

我們今天就來學習一下如何搭配紮染的服裝，讓自己的LOOK看起來更加的chic and fashion。

+ 4 + 3 + 2

女裝：裙

喜歡穿裙子的女生們，可以嘗試一下裙裝全紮染的風格。改變一下自己原有的那種小清新，換上色彩繽紛紮染裙。讓你在夏日中，煥發全新的生命力。紮染不僅能讓你成為一個chic girl，還能讓你保留那麽一點童心。彩色的紮染就好像三歲兒童用水墨畫的無規則又夢幻的作品。

不同色彩的疊加，總能讓你在茫茫人海當中成為一個焦點。若你想有回頭率，那紮染裙是你可以去嘗試的一個花樣元素。背上一個夏日海灘風的包包，可以編織草包，也可以是小小的網格包。營造出富有度假風情的夏日氣息，讓你在炎炎夏天中能用時尚來降下溫度。

看看，我們的時尚女魔頭Anna Wintour在夏天都選擇了這一條紮染的連衣長裙。腰間的格紋，與裙擺的折痕讓紮染不再是裙子的唯一的元素，反倒多了其他元素來中和了這奇幻多變的紮染效果，使得紮染裙可以更加的穩重而不失態度。

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女裝：上衣

如果你平時不太愛穿裙子，亦或者是覺得紮染裙太過於耀眼，那你可以選擇一些運用到紮染工藝的上衣（Top）。這樣就不會顯得那麽高調，但也有時下流行的元素。單穿紮染的上衣，下身我們就可以選擇萬能百搭的牛仔褲來與之搭配。

圖為Gigi Hadid。（Who What Wear@Pinterest）

我們也可以學習上面這位chic girl的穿法，一件色彩斑斕的紮染襯衫，下裝則選擇了一條深色系的闊腿褲，再來一雙經典永恒的匡威。極其富有態度的一套LOOK，幹練又絢爛。

男裝

炫彩的上衣，總能將別人的目光吸引過來，並將紮染服飾變成整套Look的中心，想不成為人群中的焦點都是一個很大的難題。男生也可選擇一些色彩碰撞沒有那麽誇張的上衣來搭配純色的牛仔褲或簡潔的褲裝，成為街上最靚的那條仔。

但是，男生們一定要選擇適合自己的紮染，不要閉著眼睛盲選。紮染雖是當下潮流的一大元素，但也並不代表不會出錯，甚至出車禍的幾率還大大的提升。穿紮染的同時，首先儀表一定要整潔，不然看上去就會很像一個不修邊幅的混混，穿著一席彩虹在街上晃蕩的痞子渣男。

下面是我們的錯誤示範：

圖為Justin Bieber。（womenzmag@Pinterest）

當然，紮染肯定不止是在服飾上運用到。我們平時背的包包照樣有紮染的工藝所在，包括還有帆布鞋也參與其中。

Prada的紮染系列一向受歡迎！（點擊大圖）▼▼▼

看到了這麽多紮染的單品，你是否也考慮入手一件適合自己膚色的紮染單品呢？

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】