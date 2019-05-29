【Minnetonka】印第安風再掀moccasin鞋潮流　柔軟易攜成旅行良伴

天氣越來越炎熱，旅遊旺季蓄勢待發，玩樂的心情也開始蠢蠢欲動，在旅行時走了萬里路後，比起高速WIFI，你會更希望自己擁有一雙舒適好走的鞋子。 這次介紹的是一雙非常適合帶去旅行的鞋款——MINNETONKA莫卡辛鞋，莫卡辛鞋是美國原住民印第安人的傳統鞋子，莫卡辛「moccasin」就是源於印地安語中鞋子的意思，過去是用鹿皮製成，現在則改用軟皮革。印第安人會在鞋子上縫製圖騰、符號或是流蘇與串珠作裝飾，鞋上的圖騰都別具意義，希望穿着莫卡辛鞋的人受到精神上的保護，或是提醒精神意義。

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莫卡辛鞋平底又注重舒適度及柔軟性，給予腳踝最溫柔的包覆，耐得了你從十八歲走到八十歲，沒有鞋帶方便穿脫的特性，讓你在櫻花樹下野餐時不用因為懶得穿、脫鞋而不去調整角架或上廁所，或是坐在紐約中央公園時，可以趁四下無人偷偷脫鞋讓腳透透氣，有人來時還能神不知鬼不覺的快速穿入，誰也不知道你剛剛其實脫鞋翹腳在哼歌！

介於正式於休閒之間的特質，讓你不用佔用行李重量額度帶很多雙鞋去旅行，莫卡辛鞋就像變形怪一樣，可以簡單套出休閒度假風情，也能讓你出入正式餐廳不敢尷尬，因應不同場合展現不同的樣貌。

莫卡辛「moccasin」就是源於印地安語中鞋子的意思，過去是用鹿皮製成，現在則改用軟皮革。（Pinterest）

許多名人也都是莫卡辛鞋愛好者，像是Miley Ray Cyrus、Selena Marie Gomez等等，日常便服都時常用莫卡辛鞋做穿搭，簡單搭上牛仔褲長、短褲就非常休閒又不邋遢。

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結語： 搭編覺得小朋友穿莫卡辛鞋特別可愛，多彩的圖案跟流蘇非常華麗呢！搭編朋友都一再入手不同的莫卡辛鞋，因為實在太舒適又百搭了，而且正裝跟休閒裝束都能搭配也是個大優點，看完有沒有覺得實在太好穿了！

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