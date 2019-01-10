【怪設計】烏克蘭品牌鴛鴦牛仔褲　不規則闊窄設計會成為潮流嗎？

時裝潮流不斷來來回回，牛仔褲潮流亦然。 興完超窄的Skinny，又興起闊身的Baggy；與完洗水，又興起原色；循環不息。 假如有人告訴你，闊窄同體的鴛鴦剪裁牛仔褲將會是下一波潮流，你會怎樣看？

Hedi Slimane對skinny jeans的愛可謂矢志不渝（網上圖片）

說到牛仔褲潮流，也許對不少人來說，可能來來去去那幾樣，不論是當年Dior Homme、April 77、Cheap Monday帶起Rock味十足的Skinny窄牛，還是現在Unused、Bukht重拾80、90年代風味的Baggy闊牛，以及一眾講追求原汁原味的日本復刻牛，與仍在懷勉過去常陶醉的喇叭牛，都是見慣見熟的設計，分別只是在於一些細節，最終隔一段時間就會回歸潮流視線。

Carmar Denim的Extreme Cut Out牛仔褲確實破格（Carmar Denim）

其實，牛仔褲當然不只這三、四款設計，近年都曾經出現過一些引起廣泛注意的款式，不過多是誇張與古怪，像今年年初美國品牌Carmar Denim的Extreme Cut Out牛仔褲，將牛仔褲的破爛推到極限，只餘下褲頭、褲袋和褲腳和乘托的幼線，就像「國王的新衣」般，幾乎穿了等如沒穿，雙腿盡露人前，成為城中熱話是預料中事。

潮模Bella Hadid也是Ksenia Schnaider Demi-Denims的粉絲（網上圖片）

最近，《Vogue》網站提出下一浪牛仔褲熱潮會否就是不對稱牛仔褲，文中主角就是烏克蘭品牌Ksenia Schnaider一條左右褲管不對稱的鴛鴦牛仔褲。先來溫故知新，品牌由Ksenia Schnaider和Anton Schnaide這夫妻檔所創立，雖然她們設計範疇甚廣，但亮點往往在牛仔褲設計上，2016年的Demi-Denims系列令品牌一鳴驚人，上半闊下半窄的創新意念，是源自Ksenia朋友的Vintage牛仔褲與及其他經典牛仔褲結合而成，視覺上就像將兩條闊窄不一的牛仔褲穿在一起，經remake後突破了牛仔褲傳統之餘，同是又考慮到可穿性，難怪潮模Bella Hadid也是粉絲。

Ksenia Schnaider的鴛鴦牛仔褲Asymmetrical Jeans（Ksenia Schnaider）

至於今次鴛鴦牛仔褲Asymmetrical Jeans，Ksenia表示數年前已有這個設計念頭，是將品牌兩款最受歡迎的型號合二為一，分別是slim和wide的剪裁，她的拍檔Anton對這設計深表懷疑，「他認為概念太瘋狂，並且無人需要這樣的牛仔褲。」令她把這意念擱置下來，直到最近她又重新想起這褲子，「我發現世界上至少有一個人需要這條褲——就是我自己。」相起品牌的招牌單品Demi-Denims，Asymmetrical Jeans的確較難carry，Ksenia指牛仔褲本身已夠瘋夠搶，所以配搭上要偏向簡單的classic單品，如衛衣拼Loafer鞋。最終鴛鴦牛仔褲由概念變成實物，暫時Ksenia只曾在工作室中穿上，她還表示會帶同此褲到巴黎男裝時裝周，「這褲能帶來驚喜和令人會心微笑。」

J-Pop女歌手木村Kaela穿上Facetasm鴛鴦牛仔褲登上《裝苑》封面（Amazon JP）

不過，Ksenia Schnaider的鴛鴦牛仔褲Asymmetrical Jeans好像別樹一格，可是這並不是首個將闊窄褲管結合成牛仔褲的設計，早在2010年時，日牌Facetasm曾推出名為Big&Slim的鴛鴦牛仔褲，闊窄對比剪裁甚至比Ksenia Schnaide來得更加誇張，日本J-Pop女歌手木村Kaela曾穿此褲登上《裝苑》2010年3月號的封面，要知道Facetasm設計師落合宏理是首個入選LVMH決賽的日本設計師，實力當然不簡單，從這比別人行前八、九年的大膽設計可見一斑。

最後，鴛鴦牛仔褲會否成為潮流？沒有肯定的答案，畢竟時裝界怪設計有不少爆出的先例，然而人們不斷高呼創意萬歲的同時，肯花錢的消費者始終仍是保守的一群。

到底鴛鴦牛仔褲會否成為2019年大熱？（Ksenia Schnaider）

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