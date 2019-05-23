【IKEA】宜家為支持LGBT+　藍色購物袋換上彩虹旗慶祝同志驕傲月

近年，IKEA藍色購物袋風靡時裝界，許多設計師及品牌都向它「致敬」，從而創造出一系列新版本。 如今，IKEA為了支持LGBT+，將FRAKTA購物袋換走藍色，為他們大舉彩虹旗。

IKEA購物袋換走藍色，為LGBT+大舉彩虹旗。（網上圖片）

為了慶祝6月的Pride Month（同志驕傲月），IKEA與人權運動基金會（HRCF）合作。HRCF是人權運動（HRC）的教育機構，致力推動女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人和同性戀者的平等。為了籌集資金，並提高大眾對他們的認識。從2019年6月1日起，IKEA將於美國提供一款限量彩虹版KVANTING購物袋，價錢為3.99美元（約31港元），全數收入捐贈於HRCF，來支持LGBT+計劃。

Virgil Abloh與IKEA推出「"SCULPTURE"」聯乘版本（網上圖片）

（左）IKEA藍色FRAKTA購物袋（右）Balenciaga皮革版本（網上圖片）

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從Balenciaga到Virgil Abloh，IKEA藍色FRAKTA購物袋激發設計師創意，經過時尚化改造後，迅間成為這個時代熱門產品之一。雖然很難相信由塑膠製成的袋子，可以擁有如此強勁的影響力。鑑於2017年，Balenciaga創意總監Demna Gvasalia推出2,145美元（約1萬7港元）皮革版本，隨即引發大眾廣泛討論，指品牌抄襲IKEA設計，人們亦被爭議所啟發，齊來發揮創意，利用購物袋設計出屬於IKEA的時尚風格，例如帽子、背包、連身裙，甚至鞋履等。

除了時裝設計師為它大變身外，其實這款標誌性藍色購物袋，也曾與丹麥設計品牌HAY、巴黎時尚概念店Colette合作推出過特別版，如HAY採用白色及綠色色調，而Colette則把袋子加上藍色波點設計。無論你對重新構想的設計感到興奮，還是喜歡原來的經典款也好，今次彩虹版本卻來得相當有意義，不但響應LGBT+同時象徵平等機會，品牌表示支持所有性取向和性別認同的權利，讓設計加添多一份意義。