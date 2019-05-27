【Affordable Art】$1000買藝術品？專訪AAF總監：香港可充滿藝術

若果你每次行 Art Basel 都只會遠觀欣賞，因為稍為近看價錢，就不禁會像筆者一樣，嚇得目瞪口呆，不禁概嘆一句「藝術真的離我很遠」，Affordable Art Fair （AAF）應該會改變你的思想。這個名為「負擔得起的藝術展」，提倡每個人都是可以成為收藏家，他們每年都會招攬價格親民的藝術品，在世界各地展出，希望推廣新晉藝術家之餘，又吸引更多人成為收藏家。

Affordable Art Fair 總監 Stephanie Kelly（Affordable Art Fair official website）

2019 年，是他們第 7 年於香港展出，今年會有 115 家本地及國際畫廊展出作品，全部定價港幣 $1,000至＄100,000。我們邀請了總監 Stephanie Kelly 接受訪問，看她在這 7 年來以搞手身份，是怎樣看香港藝壇的轉變。

哪一類人最適合逛 Affordable Art Fair？

AAF 其實適合每個年齡層，這些年來，我們看到年輕的專業人士在 AAF 找到這一年收藏品、夫婦們找到他們新家的第一年擺設、一家人單純的來這裡渡過一個充滿藝術氣氛、也有經驗豐富的收藏家來這裡測試一下自己的品味。

每年都會招攬價格親民的藝術品，在世界各地展出，圖為紐約站。（Affordable Art Fair official website）

有人認為香港是一個藝術感不足的地方，你認同嗎？

雖然我們的數據指出，只有 50% 的香港受眾有收藏藝術品的習慣，倫敦或紐約那邊則有 80%-90％，但我認為香港充滿藝術和文化，香港人是渴望體驗藝術的，這也是 AAF 的目的，希望幫助擴展藝術市場。

AAF 希望幫助擴展藝術市場（Affordable Art Fair official website）

Affordable Art Fair 怎樣改變了香港的藝術文化？

我們歷年賣出超過 11,000 件展品，當中有四分一是首次購買藝術品的收藏家。希望通過透明的定價，令每個人都認識到藝術。

團隊挑選展品時會有甚麼準則？

我們會確保每年都有新血加入、以及一定會邀請一些受大眾歡迎的藝術家。今年超過 1,000 名藝術家之中，有情侶檔藝術家 Davy 和 Kristin McGuire、人像雕塑家 Cesar Orrico，還有以滑稽方式畫出城市生活的中國藝術家 Qiurui Du！

請推介一個今次展覽中最 inspire 到你的一位藝術家

我會推介今年的重點項目 Young Talent Hong Kong，會展出 35 歲以下，極具潛力的本地藝術家，這些千禧小孩在 digital age 長大，擅長用科技表達藝術，其中 8 位還會在場演講。

+ 7 + 6 + 5

今次香港站將會涵蓋畫作、雕塑、攝影和不同的藝術裝置，想認識現代藝術的朋友，可以視 AAF 為藝術鑑賞的入門課，可以到場參觀、發問、甚至入手藝術品！

活動詳情：https://affordableartfair.com/fairs/hong-kong/

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】