【展覽】除Hermès和Andy Warhol　 澳門Grace Kelly展亮點還有…

過去有人將摩納哥皇妃Grace Kelly與Audrey Hepburn媲美，由她演藝生涯開始，到憑《蓬門淑女》（The Country Girl）贏得奧斯卡影后，最後成為摩納哥皇妃，她每個人生階段，魅力同樣超然，綻放出二十世紀女性的光芒。而在澳門舉行的《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》，讓觀眾重溫她的風采，由Lanvin、YSL服飾、Hermès手袋，以至Andy Warhol受她啟發的肖像版畫。

Grace Kelly（嘉麗絲姬莉，1929-1982）在世期間，絕對是時裝界與藝術界的繆斯女神。Hermès經典的Kelly Bag與Andy Warhol多幅肖像版畫，都是受其啟發而誕生，而以上作品，同樣可於澳門銀河的展覽中看到。除此以外，展覽還有很多亮點，到底還有哪個角落值得大家停下腳步？

這款巨型Kelly Bag，有170厘米高、190厘米寬。（展覽圖片）

Hermès特製巨型Kelly Bag

Hermès Kelly Bag的由來，當然與Grace Kelly不無關係。當時她因懷孕，出席公開活動時，用上其手袋掩蓋着腹部，而這張相片經廣傳後，令該袋一夜之間成為名門望族趨之若騖的設計。Hermès 1987年的春夏系列，為Kelly Bag經典原型作藍本，創作出超巨型版本，達170厘米高、190厘米寬，比大多香港女生還要高。

Andy Warhol於1984年的作品，《嘉麗絲姬莉》。（網上圖片）

Andy Warhol肖像畫真跡

Andy Warhol一生創作過不少肖像版畫作品，有貓王Elvis Presley、瑪麗蓮夢露等，而Grace Kelly也是其一。1982年Kelly不幸因車禍與世長辭，「普普藝術之父」為了留住她的風采與美麗，在她逝後完成了作品《嘉麗絲姬莉》以作紀念。

Kelly於1955年獲奧斯卡最佳女主角獎座。（網上圖片）

奧斯卡封后身穿晚禮裙

1955年Grace Kelly憑由George Seaton執導的電影《蓬門淑女》（The Country Girl），贏得奧斯卡最佳女主角獎座，當時她身穿簡潔高貴的吊帶晚禮裙，展現出其清雅脫俗的個性，不論演技或裝扮，也惹全場掌聲。

贏得影后所穿吊帶晚禮裙的真身（展覽圖片）

下嫁摩納哥親王的婚紗

1956年Grace Kelly與摩納哥親王蘭尼埃三世成婚，正式成摩納哥皇妃Grace de Monaco。結婚當日，她身穿滿佈玫瑰印花、領口繡有珍珠，以及配上真絲內襯的蕾絲裙套裝，是出自著名戲服設計師Helen Rose的手筆。雖然是次展出的並不是價值連城的真跡，但複製品仍然流露出陣陣貴氣。

Kelly成婚當日所穿的婚紗。（Fernand Detaille / Archives of the Prince’s Palace of Monaco）

設計出自Helen Rose手筆（展覽圖片）

各大品牌的華麗設計

過去不少品牌曾為Grace Kelly度身訂造設計服飾，如由Antonio Castillo操刀的Lanvin絲質長裙、品牌Irène Gilbert為她出席化裝舞會所設計的黑色長裙，還有Yves Saint Laurent 1978年春夏系列的紫色塔夫綢長裙，這些高訂服裝在當時全成為一時佳話。

《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》

日期：即日至8月28日

地點：「澳門銀河™」綜合渡假城 – 水晶大堂

開放時間：10:00 – 22:00（星期日至四）、10:00 – 24:00（星期五、六及公眾假期 ）

費用：免費