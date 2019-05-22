Netflix時裝設計真人騷　Alexa Chung主持挑戰《Project Runway》

時尚與真人騷，兩者向來都是一個成功組合。採取某種精英主義，讓普通人觀察整個行業的過程，如《America's Next Top Model 》、《Project Runway》等節目，已在國際上取得成功，並產生了全球特許經營權，讓每個國家都能創立自我版本。 Netflix即將推出時裝設計真人騷《Next In Fashion》，節目內容能媲美《Project Runway》嗎？

Netflix新節目《Next In Fashion》由Alexa Chung和Tan France擔任主持人。（網上圖片）

真人騷之所以吸引，就是因為聲稱百分百反映真實。今時今日，真人騷於全球崛起，有些人將這種娛樂與現代羅馬鬥獸場作比較，參賽者為了獎金或名氣，當每周完成測試後，並被評審批評一番，經過多番激戰後，卻只有一個倖存者取得勝利，因而節目經常呈現出激烈局面，並讓全世界電視製作人發現它就是搖錢樹。

Netflix新節目被名為《Next In Fashion》，宣佈由時裝設計師Alexa Chung和《粉雄救兵》（Queer Eye）時裝顧問Tan France擔任主持人，並且共有18名設計師面臨一系列挑戰，最終冠軍能夠獲得25萬美元（約197萬港元）獎金，更可透過Net-a-Porter平台來展示他們的最新設計。與其他時裝設計比賽節目相比，今次18名參賽者並非素人，本身各自都已與各大品牌及名人合作過，全屬時裝界的精英代表。到目前為止，評審包括名人造型師Elizabeth Stewart、《Lucky》前主編Eva Chen，而其他嘉賓將在稍後公佈。

《Project Runway》於2008年開播，當時由Tim Gunn與Heidi Klum擔任主持。（網上圖片）

+ 3 + 2

通過觀看這些時尚真人騷，能讓大眾看見時裝世界的運作方式及強大競爭，而為甚麼《Project Runway》可以於全球如此受歡迎？因為這節目讓觀眾看見時裝設計師在幾小時內製作整套服裝，加上參賽者受到難以想像的限制，例如在超級市場買材料或利用汽車零件製作衣服等挑戰，這種形式讓設計師們進入高壓力狀態，而結果往往令人難以置信，即使對時裝沒有興趣的人，也想看看設計師如何在短時間內完成測試。參賽者除了從真人騷中獲得獎金與嘉許外，其實節目中的評委及主持人也因而知名度大增，像Tyra Banks和Heidi Klum，她倆已從模特兒變身為各大節目及紅地氈上的主持人。

現在觀眾最關心的，當然是《Next In Fashion》好看程度能否超越經典《Project Runway》。