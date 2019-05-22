【展覽】SOU‧SOU走進台灣誠品　限量產品將京都風格融入寶島設計

說到日本的品牌，也許你會想到三宅一生、川久保玲、山本耀司等在上世紀80年代風靡時裝界的設計師。但若是京都的品牌，就不得不提SOU‧SOU了。品牌成立於2002年，品牌最為人認識的定是各式各樣的花紋，鮮艷的色調予人一種歡樂的感覺。

SOU‧SOU台灣誠品舉辦首個海外展覽《SOU‧SOU in Taiwan》。（誠品）

SOU‧SOU將於今日（5月22日）在台灣誠品舉辦首個海外展覽《SOU‧SOU in Taiwan》，主展場設於台北誠品R79，是台灣最長的地下書街，台中及高雄同樣設有展場。在台北誠品R79的展覽場地將會復刻SOU‧SOU在京都的本店的樣貌，並會以品牌富有標誌性的「十數」圖案作為裝潢。

來自京都的SOU‧SOU由脇阪克二、若林剛之和辻村久信成立，其中脇阪克二負責品牌的紋樣設計，「十數」正正是他的手筆。而他更有「一日一繪」的習慣，每天都會繪畫一張明信片予妻子，並持續了29年，是次展覽會展出80張脇阪克二的明信片原畫。

SOU‧SOU是次到台灣展覽帶來了各種限定產品和配色。今次推出的紅、藍、綠色配色靈感來自於充滿台灣特色的茄芷袋。最原始的茄芷袋由三角藺草（亦名茳芏）編織而成，在塑膠逐漸普及化後遂以網袋取替，用源十分廣泛，和香港的紅白藍膠袋有幾分相似。除此之外亦推出了不同家品，部分更是首次曝光，其中最有趣的定是與大同電鍋聯乘推出的電飯煲，大同電鍋在台灣已有六十年歷史，陪伴著不少台灣人成長，是次推出的版本可以煮出11人份量米飯。還有首次推出的SOU‧SOU印花頭盔，十分符合喜以電單車代步的台灣人！其他產品還有行李箱、玻璃杯、三明治機、水樽、香水等等，種類多達500種。

+ 5 + 4 + 3

SOU‧SOU也曾與不同品牌又或是卡通人物聯乘，如與Uniqlo合作推出一系列T恤以名家居服，也試過把Hello Kitty及Disney的人物融合在品牌的經典印花之中。

+ 5 + 4 + 3

《SOU‧SOU in Taiwan》

日期：即日至6月10日

主展場：台北誠品R79（台北市中山地下書街）

衛星展：台中誠品台中園道文具館（台中市西區公益路68號2樓） 、高雄誠品高雄駁二店（高雄市鹽埕區大勇路3號駁二藝術特區C4倉庫）